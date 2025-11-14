IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Авария спря топлоподаването в ж.к. "Дружба-2" и "Цариградски комплекс"

Аварията няма общо с текущия ремонт, който се извършва в квартала

14.11.2025 | 17:37 ч. 2
БГНЕС

Авария спря топлоподаването в ж.к. „Дружба-2“ и „Цариградски комплекс“, съобщиха от "Топлофикация - София".

Пробив на главно стебло на IV Искърска магистрала с диаметър 273 мм на бул. “Копенхаген” наложи по обяд временно преустановяване на топлоснабдяването в целия квартал „Дружба-2“ и „Цариградски комплекс“. 

От "Топлофикация" съобщават, че аварията няма нищо общо с текущия ремонт, който се извършва в момента в квартала. Текущият ремонт не засяга магистрални топлопроводи и главни стебла, а само отделни отклонения.

"Аварията е локализирана на отклонение към Бизнес сграда “Бенч марк”. Екипите са на място, участъкът е обезопасен и започват дейности по вентилиране, дрениране и отстраняване на пробива. 

Започва поетапно възстановяване на топлоподаването към първа и втора част на „Дружба-2“ и „Цариградски комплекс“, а до края на деня очакваме да възстановим услугата и към останалите – трета, четвърта и пета част. Топлоподаването към Бизнес сграда „Бенч Марк“ се очаква да бъде възстановено през уикенда", допълват от дружеството.

авария топлофикация
