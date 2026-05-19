България ще търси финансиране за домакинството на „Евровизия“ 2027

При всички положения ще се опитаме да намерим съответното финансиране, за да може някой от големите ни градове – София, Варна, Пловдив или Бургас, да бъде домакин на „Евровизия“ през следващата година. Държавата би могла да осигури средства и чрез публично-частни партньорства, като част от финансирането за предварителни дейности може да се заложи още в бюджета за тази година. Това каза за Нова телевизия депутатът от „Прогресивна България” Стефан Белчев. Той добави още, че „историческият триумф на DARA е повод за национална гордост.”

Стефан Белчев каза още, че в последните пет години финансите на държавата са били „заложник на чист конюнктурен конформизъм”

заради честата смяна на министри.

„При условие, че средно всеки министър имаше хоризонт от половин година, за какви сериозни промени, оптимизации или урязване на разходи можеше да се говори? Радвам се, че Гълъб Донев сложи всичко открито на масата”, добави той.

„В последните години доста от заплатите, особено в силовите структури, както и на висши държавни длъжности, бяха обвързани със средната работна заплата. Точно това нещо в момента ще се опитаме по законов път да замразим. Трябва да има справедливост в цялата система”, обясни Белчев.

По думите на Белчев таванът на новия дълг за тази година не би трябвало да надминава 3% от БВП, което в абсолютна стойност се равнява на около 10 милиарда лева.