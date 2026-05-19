С 60-метров червен килим София посреща Дара ВИДЕО

С 60-метров червен килим София ще посрещне победителя в "Евровизия" 2026 Дара.

"Червеният килим е задължителен, за да отпразнуваме подобаващо вече с много по-широка публика нейното постижение", заяви кметът на София Васил Терзиев.

Васил Терзиев каза още, че подобни моменти са не само празник, а отношение към таланта и усилието. По думите му градът има амбицията да реагира бързо и достойно при големи културни поводи и да ги превръща в общо преживяване.

"Трудно е, но ние се стремим да вдигаме нивото в това отношение и да можем да реагираме бързо на подобни събития", добави той.

През пет пропускателни пункта ще бъдат допускани зрители на концерта в София за отпразнуване на победата на Дара на „Евровизия“, съобщи на брифинг гл. инспектор Иван Георгиев, началник сектор „Масови мероприятия“ при Столичната дирекция на вътрешните работи.

Празничната програма започва в 18:00 часа при свободен вход, а появата на Дара на сцената се очаква около 19:00 часа.

На големите екрани ще бъдат излъчени и кадри от емоционалния момент, в който България печели конкурса.