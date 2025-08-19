Боецът Драгомир Петров: SENSHI ме изгради като боец

SENSHI 28 ще разтърси Варна с първия у нас Grand Prix турнир в тежка категория. В програмата са включени и три отделни професионални двубоя с най-уважаваните ни бойци – Драгомир Петров, Константин Стойков и Валери Атанасов.

"Два или три пъти в седмицата правя двуразови тренировки, а през останалото време тренирам по един път. Кондиция, техника, условия и спаринг", каза Драгомир Петров за "България сутрин".

Боецът познава своя противник и е категоричен, че реваншът ще бъде труден, но победата е единствената цел. Петров смята, че успехът на ринга ще му отвори нови възможности и е готов да вложи всичко от себе си, за да излезе като победител.

"SENSHI ме изгради като боец. SENSHI ми показва къде е мястото ми, какво мога, да повярвам в себе си. Наистина почти всичко от кариерата ми дължа на SENSHI", разкри още боецът пред Bulgaria ON AIR.

Петров подчертава и уникалната атмосфера на плажната арена, където ще се проведе събитието. По думите му, енергията на публиката и нестандартното място правят изживяването различно и специално. За него присъствието на феновете е съществено – то вдъхновява, мотивира и му помага да даде максимума от себе си дори в най-трудните моменти.

Въпреки натоварванията и рисковете от травми, Петров се чувства добре подготвен и с помощта на екипа си успява да поддържа добра форма. Според него правилната подготовка, хранителният режим, възстановяването и физиотерапията са ключови за дълготрайното му представяне на ринга.

Що се отнася до плановете за двубоя на 13 септември, Петров разчита както на опита си, така и на готовността да се адаптира по време на мача.