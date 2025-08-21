Мачът на Левски ще предизвика промени в движението на София

СДВР предприема мерки за охрана на обществения ред в столицата във връзка с предстоящата футболна среща между отборите на ПФК „Левски“ и АЗ „Алкмар“ тази вечер от 21 часа на Националния стадион „Васил Левски“.

Преди, по време и след провеждане на спортната среща полицейските служители ще следят за опазването на обществения ред и за недопускането на инциденти на територията на града.

Пропускането на зрителите ще се осъществява на отворените входове на спортното съоръжение от охранителна фирма, наета от организаторите. Предприети са стриктни мерки за недопускане на посетители, които имат наложена забрана за посещение на спортни мероприятия. Малолетни и непълнолетни ще се допускат на територията на стадиона само с пълнолетен придружител и предварително попълнена декларация, която може да бъде изтеглена и от интернет.

Униформените ще следят за недопускане на зрители във видимо нетрезво състояние, както и за носене на забранени предмети и вещи (огнестрелно оръжие, пиротехнически изделия, ножове, палки, боксове, бутилки, включително парфюми и чадъри).

Ангажимент по охраната на спортната среща има частна охранителна фирма, чиято задача е да следи за опазване на реда на територията на стадиона по време на срещата. При дейността си те ще бъдат подпомагани от полицейски служители, които ще се намесват при възникнала необходимост.

За да бъде избегнато струпване, поради детайлните и строги проверки, приканваме зрителите да се възползват от по-ранното отваряне на входовете на стадиона. Вратите за посетители ще бъдат отворени в 19 часа.

От СДВР призовават посетителите да се въздържат от правонарушения и противообществени прояви преди, по време и след провеждането на спортното събитие.

Във връзка с провежданото спортно мероприятие и неорганизирано придвижване на футболни фенове, е възможно да възникне временно затруднение и спиране на пътното движение в централната градска част, като след отпадане на необходимост ще бъде възстановявано.

Феновете на Левски са планирали шествие преди мача, като началната точка е Националният клуб на привържениците на бул. "Тодор Александров" 23.

Феновете тръгват към "Васил Левски" в 18:30 ч., като шествието ще се отрази на движението по ключови булеварди.

От Столична община вече обявиха ограничения при паркирането около стадиона в четвъртък.

"Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на участниците в мероприятието и без да се засягат местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, както следва:

- От 08:00 часа до 23:00 часа на 21.08.2025 г., на паркинга на моста пред Националния стадион „Васил Левски“;

- От 12:00 часа до 23:00 часа на 21.08.2025 г., на южното платно на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ в участъка между бул. „Драган Цанков“ и ул. „Ген. Гурко“.