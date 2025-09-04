Лъвове: Иван Иванов и Александър Василев са полуфиналисти на US Open

Нов голям успех за българския тенис - Иван Иванов и Александър Василев се класираха за полуфиналите на юношеския US Open. Двамата играха в предпоследната фаза и на Уимбълдън.

Шампионът от Лондон Иван Иванов победи Макс Шьонхаус (№1033) с 6-4, 0-6, 7-6(3). По-рано през сезона нашето момче загуби от германеца на полуфинала на Ролан Гарос, но след това го елиминира на Уимбълдън.

Иванов проби още в самото начало, но Шьонхаус веднага изравни. Иванов, който стигна до нов брейк и натрупа аванс от 4-2. Оглавяващият схемата българин продължи да владее инициативата и съхрани преднината си, спечелвайки откриващия сет с 6-4.

Вторият сет бе такъв, който Иванов бързо ще иска да забрави – Шьонхаус доминираше напълно и се наложи с 6-0.

Третата част започна много по-добре за Иванов. Той проби още в самото начало, а впоследствие поведе с 4-2. Шьонхаус обаче успя да върне брейка и да възстанови равенството. В крайна сметка се стигна до тайбрек, в който Иванов не остави шансове на германеца и триумфира с 6-4, 0-6, 7-6(3) след малко повече от 2 часа игр

Поставеният под №3 Александър Василев елиминира представителя на домакините Андрю Джонсън (№1081) с 6-3, 7-5. Василев пропусна четири мачбола във втория сет, но въпреки това запази хладнокръвие и стигна до заслужен успех.

Следващият му опонент ще бъде Оливър Бондинг (№816) или Мигел Гуто (№1719).

Василев бе поставен под напрежение в началото, след като му се наложи да спасява точка за пробив във втория гейм. Българинът обаче избегна опасността и равенството се запази до 2-2. От този момент нататък Василев постепенно взе инициативата и все по-често печелеше дългите разигравания, от които сетът изобилстваше. Третият поставен на два пъти проби сервиса на Джонсън и взе преднина в мача след 6-3.

След напълно равностойното начало на втория сет Василев стигна до три мачбола при 5-4, но Джонсън намери изход от трудната за него ситуация. Българинът обаче продължи да поставя опонента си под напрежение и постоянството му бе възнаградено с решаващ пробив за крайното 6-3, 7-5 след 1 час и 36 минути игра.