Апоел Тел Авив надви Партизан в София в баскетболната Евролига

Израелският Апоел Тел Авив надигра сръбския Партизан с 97:84 (25:19, 18:23, 27:21, 27:21) в "Арена 8888" в София в двубой от седмия кръг на баскетболната Евролига за мъже.
Апоел постигна четвърта поредна и общо шеста победа, като остава начело във временното класиране, а тимът от Белград претърпя втора поредна и общо четвърта загуба от началото на сезона, съобщава БТА.
Гостите от Партизан бяха подкрепяни от многобройни сръбски фенове и привърженици на българския ЦСКА, които превърнаха атмосферата в домакинска за белградския гранд. Сред близо осемте хиляди зрители в залата бяха още избраната за президент на Българския олимпийски комитет Весела Лечева и бившият футболист на Партизан Валери Божинов.
Началото на срещата бе равностойно, като постепенно Апоел взе аванс и след 10 минути игра водеше с 25:19.
Партизан стартира силно втората част и обърна за 33:27 след тройки на Стърлинг Браун и Дуейн Уошингтън шест минути преди края на първото полувреме, а малко по-късно и с 35:29. Последва серия от 10 безответни точки за израелския отбор, който си върна водачеството за 39:35, а на почивката резултатът бе 43:42.
Последва оспорвана трета четвърт, в която съперниците си размениха няколко пъти водачеството, преди Апоел Тел Авив да дръпне със 7 точки при 62:55 и 65:58 при оставащи две минути от периода. Преди последната част Апоел също имаше преднина от 7 точки при 70:63.
Серия от 5:0 за израелския тим направи разликата 12 точки при 75:63. С тройка на Крис Джоунс авансът на Апоел достигна 14 точки при 83:69 при оставащи по-малко от шест минути от мача, а до края най-голямата разлика достигна 16 точки.
Най-резултатен за успеха на символичните домакини от Апоел Тел Авив беше Колин Малкълм със 17 точки, 4 борби и 4 асистенции, докато Дан Отуру допринесе с 14 точки и 6 борби.
За гостите Стърлинг Браун завърши с 19 точки, 4 борби и 3 асистенции.
В следващия кръг от Евролигата на 31 октомври Апоел Тел Авив ще гостува на гръцкия Олимпиакос на Александър Везенков, докато Партизан ще приеме испанския Барселона.