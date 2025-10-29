Левски напред за Купата след класика над Хебър

Лидерът в Първа лига Левски не срещна проблеми и се наложи над Хебър с 3:0 в Пазарджик. Головете за гостите вкараха Никола Серафимов, Марин Петков и Акрам Бурас, като за македонеца и алжиреца това бяха дебютни попадения за отбора.

Треньорът на Левски Хулио Валескес направи много смени, като пусна на вратата Мартин Луков, националът на Република Северна Македония Никола Серафимов започна в центъра на защитата, а по левия фланг действаше Фабио Лима. Рилдо Фильо също получи титулярно място, както и Карл Фабиен.

Левски откри резултата още при първата си атака. Малко след като изтече първата минута Рилдо Фильо центрира от корнер, а Никола Серафимов се извиси и заби мощно топката с глава в десния ъгъл на вратата на Мартин Янков.

В 12-ата минута Фабио Лима центрира остро по земя отляво, Рилдо стреля с левия крак, но Янков спаси удара отблизо с дясната си ръка.

Хебър отговори, след като резервният вратар на "сините" Мартин Луков подари топката на Светослав Диков, който стреля покрай гредата, а след това удар на Мартин Хайдаров от Хебър, който е юноша на Левски, се отби в напречната греда.

В 29-ата минута Левски, който в този мач игра с резервния си бял екип, вкара втори гол. Триходова комбинация между Карл Фабиен, Акрам Бурас и Марин Петков завърши с хубав фалцов удар на българския национал в горния десен ъгъл на вратата на Янков.

В 37-ата минута Мустафа Сангаре надигра Диков отдясно и влезе в наказателното поле, като се опита да стреля между краката на вратаря Янков, топката рикошира и се отби в напречната греда.

В 59-ата минута Мартин Хайдаров отново бе близо до попадение за тима от Пазарджик, като стреля опасно покрай десния стълб.

Още в следващата атака Левски направи 3:0. Рилдо изведе Сангаре зад защитата, той веднага подаде на Акрам Бурас, който на празна врата вкара първия си гол за тима.

До края на мача пропуски за Левски направиха Фабио Лима и резервата Борислав Рупанов.

Тимът на Хулио Веласкес гостува на Арда през уикенда в мач от Първа лига, а срещата на Хебър с втория тим на Лудогорец от Втора лига е отложена заради участието на тима от Разград в Юношеската лига на УЕФА.