Десподов аут от терените поне 3 седмици заради разтежение

Той може да се завърне в игра едва в края на месеца

05.09.2025 | 18:22 ч. Обновена: 05.09.2025 | 18:38 ч. 0
Капитанът на българския национален отбор Кирил Десподов ще отсъства от терените поне три седмици заради разтежението, което получи на тренировката преди мача с Испания. Веднага след това петкратният футболист номер 1 на България се е подложил на ядрено-магнитен резонанс, който пък показал разтежение между първа и втора степен отпред на бедрото.

Снощи крилото беше на стадиона с отбора, а тази сутрин е заминал за Солун, където лечението му ще бъде поето от медицинския щаб на клуба. От БФС вече са изпратили резултатите от прегледите и резонанса, така че в ПАОК са напълно наясно какво е състоянието на българина и какви процедури трябва да се предприемат, пише пък ekirikas.com.

Кирил Десподов освен, че пропуска и двата мача на националния тим този месец, няма да играе с ОФИ и Панайтоликос за първенството на Гърция, както и при визитата на ПАОК на Левадиакос за Купата на Гърция. 

Без Десподов снощи България отстъпи с 0:3 на Испания на старта на Световните квалификации за Мондиал 2026 в група "Е". В неделя лъвовете излизат на стадион "Борис Пайчадзе" в Тбилиси срещу отбора на Грузия във втория си двубой.

Кирил Десподов национален отбор по футбол ПАОК Солун
