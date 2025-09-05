Невиждано от месеци: ЦСКА победи, жертвата в контрола бе Радник Сурдулица

ЦСКА записа победа с 2:0 над сръбския Радник Сурдулица в приятелска среща, играна на базата в Панчарево.

В 26-ата минута ЦСКА поведе в резултата, след като Кевин Додай комбинира с Давид Пастор, който прати топката във вратата за 1:0. Десет минути по-късно "червените" организираха нова добра атака, завършила с удар на Илиан Илиев, който обаче бе блокиран от защитник на съперника.

Само две минути по-късно преднината бе удвоена. Отново Додай бе в основата на попадението, след като направи индивидуален пробив и стреля опасно. Вратарят на Радник успя да отрази удара, но Леандро Годой бе на точното място и реализира при добавката за 2:0.

До края на полувремето ЦСКА продължи да атакува, като в самия край Кевин Додай отново бе близо до гол, но ударът му премина над напречната греда.

След почивката темпото леко спадна, като и двата отбора не успяха да създадат чисти голови положения. Все пак "армейците" имаха своите шансове. Мохамед Брахими стреля неточно от добра позиция, а Георги Чорбаджийски отправи силен удар, който бе спасен от стража на Радник.

Следващият официален двубой на ЦСКА е домакинство срещу Септември на 13 септември (събота) от 20:15 часа.