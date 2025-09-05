Когато президентът Владимир Путин изпрати танкове в Украйна, Льоша излезе на улицата в знак на протест. Когато лидерът на опозицията Алексей Навални беше убит в сибирски затворнически лагер, той отново протестира, беше задържан и глобен.

"Тогава саможертвата ми приключи", каза той. Месеци по-късно, задлъжнял, той се записа да се бори за Кремъл, независимо от всичко. "За съжаление, имах нужда от парите", разказва 30-годишният маркетинг мениджър от Краснодар, Южна Русия. "Бях уморен - морално, физически, емоционално. Трябваше да изплатя дълговете си за кратко време."

Той се записва преди година с обещанието за щедра сума от държавата. Едва по-късно осъзнава грешката си.

До юни той работи на команден пункт за руска сила с дронове, настъпвайки към Днепропетровска област в южната част на Донбас.

"Относно Днепропетровск, за превземането на нов регион, нямаше диалог. Разговорът беше за превземане на Донецка област“, казва той пред The ​​Times по телефона от страна извън Русия. Той отказва да назове пълното си име от страх от репресии. "В командния пункт атмосферата винаги беше напрегната.Офицерите се хвалеха с териториални придобивки пред своите висшестоящи, преди те да са се случили на място. Те докладваха, че са превзели селото, когато дори не бяха завзели горската линия."

Той твърди, че офицерите винаги викали по телефона, защото са им крещяли собствените им висшестоящи офицери.

"В тази атмосфера е лесно за офицерите да се разстроят. Лесно е за подчинените да бъдат изпратени на фронта. В най-добрия случай изпратените... биха издържали две седмици", каза той.

През май заплатите на войниците по договор, много от които вече плащаха подкупи на висшите си офицери за снизходително отношение, бяха намалени и 12 мъже от командния му пункт бяха изпратени на фронта. До юни той открива "на кого трябва да плати", за да получи отпуск, и никога не се връща. Благотворителната организация "Go Through the Forest", която помага на руски мъже да дезертират или да избегнат военна служба, организира бягството му.

В Донбас, казва той, е мислил само за ежедневното оцеляване и за това да остане на правилната страна на командира си.

"Отидох там, за да изчистя дълговете си. Що се отнася до мислите за това защо се случва тази война , разбира се, присъстваха в началото. Но да си в тази среда, където не трябва да мислиш, е доста поразително. С времето спираш да мислиш и просто съществуваш“, казва Льоша.

Работата му била да работи с монитори в командния пункт. На въпроса как се е чувствал, когато е гледал как умират украински войници, той отговаря, че емоциите му са били „смесени и неясни".

"Първия път, когато включих видеото, погледнах настрани. По-късно, за да защитя психологията си, си представих, че е просто компютърна игра.“

Веднъж той видял превозно средство, превозващо десет украински войници, ударено от артилерия.

„Виждаш всичко. Осъзнаваш, че това са просто хора, които изпълняват дълга си, или са принудени, или го правят за пари. Виждал съм как артилерийски снаряд разкъсва петима души“, разказва той. „Виждал съм как човек изгаря жив.“

Когато президентът Тръмп започна мирни преговори за Украйна, руските войски обърнаха внимание.

„Първоначално си мислехме, че ще се стигне до нещо, но след втория, третия, четвъртия разговор за необходимостта от провеждане на преговори, загубихме вяра. Мислех, че Тръмп може да направи нещо. Може би да предложат някои компромисни условия, които биха отдалечили Русия от Китай. Но както виждаме, чичо Вова (руски прякор на Путин) само го води и губи време“, отбелязва той.

Смята се, че първата половина на тази година е била най-кървавата за руските войници в Украйна от инвазията през 2022 г.

Михаил Степанов от poteru.net, доброволческа група в изгнание, която се опитва да събере имената на загиналите във войната в Русия, казва:

„Някога това бяха наемници от групата Вагнер и затворници, след това имаше мобилизирани. Сега това са главно тези, които подписват договори за големи суми пари.“

Еднократната сума за подписване на договор е достигнала 5 милиона рубли (45 000 британски лири) в някои региони на Русия, в сравнение със средната месечна заплата от около 100 000 рубли. След като войникът е подписал договора, често е необходима принуда, за да бъде накаран да атакува украинските сили.

"Има съобщения за войници, хвърляни в мазета с дни, бити или лишени от храна, заради отказа си да атакуват", казва Степанов.

Льоша няма да се върне у дома скоро.

„Виждал съм как се отнасят с дезертьорите на командния пункт. Само торба на главата, белезници“, казва той. „Така че не искам да ходя в Русия.“