Още един шеф в ЦСКА аут, Лаптопа вече е изгасен

Ръководството на ЦСКА (София) и досегашният директор на Академията Костадин Ангелов се разделят по взаимно съгласие, обяви официалната страница на "червения" клуб.

Освен с шефа на школата, известен с прякора Лаптопа, клубът прекратява трудовите си отношения и с треньорите Ивайло Станев, Петър Златинов и Росен Стоянов, които до този момент бяха част от детско-юношеската школа на „армейците“. ЦСКА им желаe успех в бъдещите професионални начинания, написаха още на официалната страница.

Няма яснота дали нов директор на академията на клуба вече е назначен или ще се търси в бъдеще по определени, завишени критерии.

ЦСКА II, който се състезава във Втора лига, е мястото, където младите таланти на клуба имат място за изява и този отбор се представя добре в първенството. Червените спечелиха през миналата година турнира за Купата на БФС при юношите (старша възраст), но в младежката лига на УЕФА отпаднаха в първия кръг, както и всички останали български представители преди това.