IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 103

Още един шеф в ЦСКА аут, Лаптопа вече е изгасен

Костадин Ангелов вече не е директор на Футболната академия на "червените"

05.09.2025 | 20:22 ч. Обновена: 05.09.2025 | 20:45 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Ръководството на ЦСКА (София) и досегашният директор на Академията Костадин Ангелов се разделят по взаимно съгласие, обяви официалната страница на "червения" клуб.

Освен с шефа на школата, известен с прякора Лаптопа, клубът прекратява трудовите си отношения и с треньорите Ивайло Станев, Петър Златинов и Росен Стоянов, които до този момент бяха част от детско-юношеската школа на „армейците“. ЦСКА им желаe успех в бъдещите професионални начинания, написаха още на официалната страница.

Няма яснота дали нов директор на академията на клуба вече е назначен или ще се търси в бъдеще по определени, завишени критерии.

ЦСКА II, който се състезава във Втора лига, е мястото, където младите таланти на клуба имат място за изява и този отбор се представя добре в първенството. Червените спечелиха през миналата година турнира за Купата на БФС при юношите (старша възраст), но в младежката лига на УЕФА отпаднаха в първия кръг, както и всички останали български представители преди това.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

цска костадин ангелов лаптопа
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem