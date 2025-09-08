Само часове след като младият български тенис талант Иван Иванов записа историческа победа на финала на US Open за юноши, страната ни получи още един повод за национална гордост – България се сдоби със своя 147-и тото милионер.

Късметът отново се усмихна на Сливен – градът на 100-те войводи, който за пореден път влиза в историята на Българския спортен тотализатор. Новият милионер е спечелил джакпот в играта „Тото 2 – 6 от 49“, като сумата възлиза на 2 888 494 лева. Само три седмици по-рано, тото милионер бе излъчен и от слънчевия морски град Бургас.

Печелившият участник от днешния тираж е играл с фиш с пълна комбинация, попълнени в първа област на фиша, като комбинацията, донесла късмет, е: 9, 12, 23, 29, 34, 42. Стойността на залога е 11.20 лева.

Още по-любопитен е фактът, че освен джакпота, късметлията е спечелил и шест петици, които му носят допълнителни 17 201.40 лева. Така общата печалба възлиза на 2 905 696.10 лева.

Сливен не за първи път се оказва сред най-щастливите точки на тото картата на България – през 2022 година, именно оттам бе спечелена една от най-големите печалби в историята на тотото – 11 715 401 лева.

Комбинацията от спортен триумф на международна сцена и внезапно тото богатство у дома превърна този уикенд в истински символ на надежда и вдъхновение за хиляди българи. За едни това е просто щастливо стечение на обстоятелствата, за други – напомняне, че успехът винаги идва при онези, които вярват в него.

С игрите на Български спортен тотализатор – късметът е възможен.