България се сдоби със своя 147-и тото милионер

Късметът отново се усмихна на Сливен

08.09.2025 | 20:45 ч. Обновена: 08.09.2025 | 21:52 ч. 2
България се сдоби със своя 147-и тото милионер

Само часове след като младият български тенис талант Иван Иванов записа историческа победа на финала на US Open за юноши, страната ни получи още един повод за национална гордост – България се сдоби със своя 147-и тото милионер.

Късметът отново се усмихна на Сливен – градът на 100-те войводи, който за пореден път влиза в историята на Българския спортен тотализатор. Новият милионер е спечелил  джакпот в играта „Тото 2 – 6 от 49“, като сумата възлиза на 2 888 494 лева. Само три седмици по-рано, тото милионер бе излъчен и от слънчевия морски град Бургас.

Печелившият участник  от днешния тираж е играл с фиш с пълна комбинация, попълнени в първа област на фиша, като комбинацията, донесла късмет, е: 9, 12, 23, 29, 34, 42. Стойността на залога е 11.20 лева.

Още по-любопитен е фактът, че освен джакпота, късметлията е спечелил и шест петици, които му носят допълнителни 17 201.40 лева. Така общата печалба възлиза на 2 905 696.10 лева.

Сливен не за първи път се оказва сред най-щастливите точки на тото картата на България – през 2022 година, именно оттам бе спечелена една от най-големите печалби в историята на тотото – 11 715 401 лева.

Комбинацията от спортен триумф на международна сцена и внезапно тото богатство у дома превърна този уикенд в истински символ на надежда и вдъхновение за хиляди българи. За едни това е просто щастливо стечение на обстоятелствата, за други – напомняне, че успехът винаги идва при онези, които вярват в него.

С игрите на Български спортен тотализатор – късметът е възможен.

тото Сливен джакпот
