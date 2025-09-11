IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Стоичков: Паднахме само 3:0 от Испания, по-добре сме от Турция

Клубовете да си поемат отговорността, категоричен е той

11.09.2025 | 13:01 ч. Обновена: 11.09.2025 | 13:36 ч. 21
БГНЕС

БГНЕС

По-добре се представихме от Турция. Турция паднаха 6, ние само 3. Това заяви Христо Стоичков в Бургас, където присъства на третото издание на детския футболен турнир "Христо Стоичков – Пътят към звездите".

Той коментира лаконично управлението на БФС под ръководството на Георги Иванов – Гонзо.

"Георги е бил мой футболист и се надявам, че това, което е обещал на футболните хора, на клубовете и на феновете, ще го изпълни. Оттук-нататък клубовете да си поемат отговорността какво правят", изтъкна Стоичков. 

Стоичков изтъкна, чене може да коментира българския футбол, тъй като живее в чужбина. Сега е за кратко в България заради футболния турнир.

"Вярвам, че от тези деца един ден ще излязат нови големи футболисти. Нашата работа е да им дадем шанс и да ги насърчим. Оттук-нататък всичко зависи от тяхното желание и труд", каза Камата.

