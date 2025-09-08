Испания унижи и Турция, вкара им шест гола

Испания разгроми с 6:0 като гост Турция в двубой от нашата квалификационна група "Е" за Мондиал 2026. Европейският шампион е начело в класирането с пълен актив от 6 точки, докато турците заемат третата позиция с 3 пункта.

В същата група е и отборът на България, който е с две поредни поражения, след вчера отстъпи с 0:3 при гостуването си в Грузия.

В шестата минута Педри даде аванс за гостите на двубоя в Коня, възползвайки се от подаване на Нико Уилямс.

Четвърт час по-късно Микел Мерино също се разписа във вратата на домакините, а до почивката Испания отбеляза и трети гол отново чрез Мерино. Асистенциите и в двата случая бяха за Микел Оярсабал.

Феран Торес също се разписа осем минути след почивката, когато "ла фурия" отново демонстрира високата си класа. Микел Мерино оформи хеттрика си в 57-ата минута на срещата.

Пет минути след това Педри вкара втория си гол, а последното подаване отново беше на Оярсабал.

В група "А" Германия постигна първата си победа. Четирикратните световни шампиони спечелиха с 3:1 у дома срещу Северна Ирландия и вече имат 3 точки след поражението си срещу Словакия с 0:2.

На "Райненерги Щадион" в Кьолн домакините взеха аванс в резултата в седмата минута след гол на Серж Гнабри и асистенция на Ник Волтемаде.

Северна Ирландия изненадващо изравни 11 минути преди почивката чрез Исак Прайс, който беше точен след изпълнение на ъглов удар.

Попадение на Надим Амири с удар отблизо в 69-ата минута върна аванса за Бундестима, а Флориан Вирц оформи крайното 3:1 само три минути след това.

В другата среща от групата Словакия се наложи трудно с 1:0 при гостуването си на Люксембург след гол на Томас Риго в 90-ата минута.

Попадение за домакините на Томас де Соуса в 56-ата минута не беше признато заради засада.

Словаците са на първо място в класирането с пълен актив от 6 точки, а Германия и Северна Ирландия имат по 3 пункта.

В група "G" Полша спечели с 3:1 на свой терен срещу Финландия. Мати Кеш и Роберт Левандовски се разписаха преди почивката, а Якуб Камински беше точен десет минути след почивката.

Почетният гол в полза на гостите беше реализиран от Бенямин Калман две минути преди края на редовното време.

"Дружина полска" се изравни по точки с лидера в класирането Нидерландия, победил с 3:2 Литва. Двата отбора са с по 10 пункта, докато финландците са на трета позиция със 7.

В група "J" Белгия не срещна проблеми с Казахстан и победи с разгромното 6:0 пред собствена публика. Попадения на Кевин де Бройне и Жереми Докю, разписали се по два пъти, както и голове на Николас Раскин и Тома Мюние осигуриха лесния успех за "червените дяволи". Те са на второ място в класирането с 10 точки. Лидерът Република Северна Македония има точка повече.