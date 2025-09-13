IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
България поведе на Финландия за Купа Дейвис, Алекандър Василев с победа

Финалистът на US Open срази Ото Виртанен

13.09.2025 | 14:41 ч. Обновена: 13.09.2025 | 14:46 ч. 0
Снимка: Lap.bg

Дебютантът Александър Василев донесе първа победа на България в двубоя с Финландия от Купа Дейвис, който се играе в Пловдив. Финалистът на US Open срази Ото Виртанен, №141 в световната ранглиста, с 6:3, 7:5 в откриващия мач от сблъсъка. 

След много силния за него първи сет Василев бе сериозно затруднен във втория, но устоя на напрежението и даде преднина на българския отбор. В следващия мач Иван Иванов ще се изправи срещу Емил Русувуори.

Мачът започна по-добре за Виртанен, който проби за 2-1. Радостта на финландеца обаче не продължи никак дълго. Василев установи пълен контрол върху играта и отговори с два последователни пробива, повеждайки уверено с 5-2. Финалистът от US Open затвори сета с подаване на нула за 6-3.

Втората част бе много по-оспорвана и продължи повече от час. Василев изостана с 0-2, но успя да върне пробива, като впоследствие равенството се запази до 5-5. И двамата опоненти показваха много качествен тенис, редувайки атаки от основната линия с добри излизания на мрежата.

Виртанен трябваше да показва повече хладнокръвие във важните моменти. На практика обаче се случи точно обратното – две поредни двойни грешки на финландеца подариха на Василев много важен пробив за 6-5. В последвалия гейм финалистът от US Open стигна до мачбол, който бе реализиран след топка в аут на Виртанен и така българският тенисист надделя с 6-3, 7-5 след малко под два часа игра.
 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

тенис купа дейвис александър василев
