Световен шампион в леката атлетика ще участва в Игрите за допингирани

Трикратният световен шампион по лека атлетика Фред Кърли обяви, че ще участва в първото издание на т.нар. "Игри за допингирани" (Enhanced Games) - състезание, което позволява на спортистите да използват вещества, подобряващи представянето им, информира агенция ДПА.

30-годишният двукратен олимпийски медалист, който през август беше временно отстранен от Звеното за почтеност в атлетиката заради "непредоставяне на информация за местонахождението си", ще се състезава в дисциплината 100 метра, разкриха организаторите, добавяйки, че е предвиден бонус от 1 милион долара за подобряване на световния рекорд на Юсейн Болт от 9.58 секунди.

Свързани статии Има ли таван? Милиардер прави Олимпийски игри с допинг

Кърли спечели сребро в дисциплината на Игрите в Токио и бронз на Олимпиадата в Париж. Личното му най-добро време е 9.76 секунди.

Адвокатите на Фред Кърли тогава заявиха, че спринтьорът е възнамерявал да "оспори твърдението, че е нарушил антидопинговите правила, свързани с непредоставяне на информация за местонахождението си", припомня БТА.

Кърли "твърдо вярва, че един или повече от предполагаемите му пропуснати тестове трябва да бъдат отменени, или защото не е проявил небрежност, или защото служителят по допинг контрол не е направил разумното при тези обстоятелства, за да го намери на определеното му място", коментираха още адвокатите на спринтьора.

Организаторите на Enhanced Games вече информираха, че първото издание ще се проведе през май 2026 година в Лас Вегас.

Проектът е планиран като ежегодно събитие, включващо няколко спорта, което ще позволи на спортистите да използват вещества, подобряващи постижения, без да бъдат подлагани на тестове за допинг.

Програмата за 2026 година включва плуване, лека атлетика и вдигане на тежести.

Спортистите, които поставят световен рекорд, ще получат бонус от 1 милион долара, а първото място във всяко състезание ще бъде възнаградено с 250 000 долара.

Същевременно стана ясно, че една от големите звезди на плуването е отказал участие в игрите. Шесткратният световен шампион Кайл Чалмърс отказа внушителна сума пари, за да се присъедини към Enhanced Games, пише Ройтерс.

Мениджърът на Чалмърс, Фийби Ротфийлд, потвърди, че 27-годишният плувец е бил помолен от организаторите на Enhanced Games да се присъедини към събитието.

"Предложиха пари, които биха променили живота на един плувец, както и на всеки австралийски олимпийски спортист, впрочем“, каза Ротфийлд в коментари, публикувани от Sydney Morning Herald.

"Това можеше да осигури на него и младото му семейство средства и да помогне с ипотеката, но Кайл каза „не“ от самото начало. Беше кратък разговор. Това, което го мотивира, е да се състезава за страната си, да стои на подиума в зелено-златната екипировка и да прави спорта, защото го обича.“

Чалмърс, шампион на 100 метра свободен стил на Олимпийските игри в Рио през 2016 г. и подгласник в Токио и Париж, се стреми да участва в четвърти Игри в Лос Анджелис през 2028 г.

Световната асоциация по водни спортове обяви наредба през юни, която ще попречи на всеки спортист или длъжностно лице, което подкрепя или одобрява допинга, да се състезава в техните събития, което означава, че преминаването от традиционни състезания към Enhanced Games е еднопосочно и след това няма да се допуска завръщане към традиционния спорт.

Британският плувец Бен Прауд обяви миналата седмица, че се е присъединил към Enhanced, което предизвика осъждане от Британската федерация по плуване. В събитието вече участва българският плувец, състезаващ се за Гърция - Кристиан Голомеев, който със забранени вещества постави световен рекорд на 50 метра свободен стил.