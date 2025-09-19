IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
МОК отказва да отстрани Израел от международните състезания

За наказанието настоя испанския премиер Педро Санчес

19.09.2025 | 11:09 ч. Обновена: 19.09.2025 | 11:23 ч. 5
БГНЕС

БГНЕС

МОК няма да санкционира Израел и да изважда страната от международните състезания. Испанският премиер Педро Санчес призова за отстраняване на страната от международни спортни състезания поради продължаващия военен конфликт в ивицата Газа.

"Националните олимпийски комитети на Израел и Палестина са признати от МОК и имат равни права. И двата са ангажирани с Олимпийската харта и ние продължаваме да работим с тях, за да смекчим въздействието на настоящия конфликт върху спортистите", гласи официалният отговор на МОК

Организацията също така отбеляза, че по време на Олимпийските игри в Париж през 2024 г. спортисти от Израел и Палестина са живели мирно в едно и също олимпийско село и не е имало конфликти. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Израел МОК Олимпийски игри Педро Санчес
