„Ювентус” с второ поредно равенство в Серия "А"

„Ювентус” направи второ поредно равенство в Серия "А", след като завърши 1:1 при домакинството си на Аталанта в мач от 5-ия кръг на калчото.

"Бианконерите" бяха по-опасният отбор, изпуснаха една дузина голови положения, а последните минути играха с човек повече на терена.

Но и това не помогна на "черно-белите" да спечелят, след като Камал Дийн Сюлеймана изведе гостите напред в самия край на първото полувреме.

В 78-ата минута Хуан Кабал все пак донесе точката за торинци. В класирането Юве остава 2-ри с 11 точки, докато Аталанта е на 5-то място с 9 т.

В следващия кръг Юве приема Милан, Аталанта е домакин на Комо.

До края Юве натисна, но в 89-ата минута Уестън Маккени пропусна да направи пълен обрат от малкото наказателно поле.