Радев ще удостои с почетни плакети националите по волейбол

Президентът Румен Радев ще удостои с почетни плакети състезателите от мъжкия национален отбор на България по волейбол, треньорския щаб и Българската федерация по волейбол. Събитието е насрочено за утре - 1 октомври от 11 часа.

Церемонията ще се състои в Гербовата зала на "Дондуков" 2.

“Лъвовете” вече са в София, а по-късно днес ще започне парад с открит автобус на волейболните герои на България от площад "Независимост".