Радев ще удостои с почетни плакети националите по волейбол

Официалната церемония е утре от 11 часа в Гербовата зала

30.09.2025 | 14:08 ч. 6
Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Президентът Румен Радев ще удостои с почетни плакети състезателите от мъжкия национален отбор на България по волейбол, треньорския щаб и Българската федерация по волейбол. Събитието е насрочено за утре - 1 октомври от 11 часа. 

Церемонията ще се състои в Гербовата зала на "Дондуков" 2. 

“Лъвовете” вече са в София, а по-късно днес ще започне парад с открит автобус на волейболните герои на България от площад "Независимост".

 

национален отбор волейбол сребърни медали отличия президент Румен Радев Гербова зала
