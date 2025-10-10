Везенков отново е баскетболист №1 извън НБА

Най-добрият български баскетболист Александър Везенков бе избран за втора поредна година за най-добър играч извън НБА в анкетата сред генералните мениджъри на Националната баскетболна асоциация.

Звездата на Олимпиакос получи 44% от гласовете, далеч пред втория в класацията – германския национал и баскетболист на Партизан Исаак Бонга, който събра едва 10%.

Везенков вече е добре познато име отвъд океана. През сезон 2023/24 той игра за Сакраменто Кингс, преди да се завърне в Пирея, където отново е водещ реализатор на Олимпиакос и един от най-силните играчи в Евролигата. /БНР