Везенков отново е баскетболист №1 извън НБА

Звездата на Олимпиакос получи 44% от гласовете

10.10.2025 | 09:32 ч. 2
Снимка: Facebook /olympiacosbc

Най-добрият български баскетболист Александър Везенков бе избран за втора поредна година за най-добър играч извън НБА в анкетата сред генералните мениджъри на Националната баскетболна асоциация.

Звездата на Олимпиакос получи 44% от гласовете, далеч пред втория в класацията – германския национал и баскетболист на Партизан Исаак Бонга, който събра едва 10%.

Везенков вече е добре познато име отвъд океана. През сезон 2023/24 той игра за Сакраменто Кингс, преди да се завърне в Пирея, където отново е водещ реализатор на Олимпиакос и един от най-силните играчи в Евролигата. /БНР

