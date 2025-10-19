Левски победи Локомотив Авиа с Матей Казийски и спечели Суперкупата по волейбол

Мъжкият волейболен отбор на Левски, който спечели требъл през миналия сезон, започва с успех и новата кампания, като се наложи над Локомотив Авиа Пловдив с 3:1 (26:28, 25:23, 25:21, 25:20) и спечели Суперкупата на България.

В редиците на пловдивчани бе и суперзвездата Матей Казийски, но и това не помогна на тима. Това бе и трета поредна Суперкупа на страната за Левски, който преди две години победи фаворита Хебър, миналата година се наложи над Дея Спорт, а сега надигра и вицешампиона Локовотив Авиа.

Матей Казийски пък напуска Локомотив само след два мача и ще играе през сезона в турския Халкбанк Анкара под ръководството на Радостин Стойчев.

