IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 63

Левски победи Локомотив Авиа с Матей Казийски и спечели Суперкупата по волейбол

"Сините" се наложиха с 3:1 гейма

19.10.2025 | 22:15 ч. 1
Снимка: Lap.bg

Снимка: Lap.bg

Мъжкият волейболен отбор на Левски, който спечели требъл през миналия сезон, започва с успех и новата кампания, като се наложи над Локомотив Авиа Пловдив с 3:1 (26:28, 25:23, 25:21, 25:20) и спечели Суперкупата на България. 

В редиците на пловдивчани бе и суперзвездата Матей Казийски, но и това не помогна на тима. Това бе и трета поредна Суперкупа на страната за Левски, който преди две години победи фаворита Хебър, миналата година се наложи над Дея Спорт, а сега надигра и вицешампиона Локовотив Авиа. 

Матей Казийски пък напуска Локомотив само след два мача и ще играе през сезона в турския Халкбанк Анкара под ръководството на Радостин Стойчев. 

Още спортни новини четете в Gol.bg

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Левски Матей Казийски волейбол Локомотив Авиа
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem