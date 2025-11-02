Гол №250 на Мохамед Салах сложи край на мъките на Ливърпул

Мохамед Салах вкара 250-ия си гол за Ливърпул и шампионите сложиха край на негативната си серия в английското първенство по футбол с победа с 2:0 срещу Астън Вила в мач от десетия кръг на Висшата лига. Мърсисайдци са трети в класирането със седем точки пасив от лидера Арсенал.

Ливърпул влезе в мача с четири поредни поражения за първенството и шест от седем мача във всички турнири, но в събота вечер футболистите на Арне Слот направиха първата крачка към излизане от кризата.

"Всеки човек на стадиона днес знаеше колко важен е този мач. Не говоря само за футболистите, а и за феновете. Показахме характер и излязохме от двубоя с трите точки", заяви мениджърът на мърсисайдци в интервю за TNT Sports.

Салах, критикуван заради недобрия си старт на сезона, се разписа в добавеното време на първата част, когато вратарят на гостите Емилиано Мартинес допусна грешка и подаде топка в обсега на египтянина. Нападателят бе точен за 1:0 и се присъедини към елитната компания на Иън Ръш и Роджър Хънт като единствените футболисти в клубната история с 250 или повече попадения.

Завърналият се след лечение на контузия в глезена Райън Гравенберх удвои преднината на Ливърпул в 58-та минута с шут от границата на наказателното поле, който се отклони от Пау Торес и влезе в мрежата на Вила. "Червените" задържаха аванса си до края и след последния съдийски сигнал публиката скандира "Шампиони! Шампиони!", надъхвайки играчите за следващите мачове.

"Това е важна победа. Допуснахме няколко загуби във Висшата лига и в Шампионската лига, така че се радвам, че се върнахме на победния път. Това ще ни даде тласък за предстоящите двубои", каза Салах за TNT.

Поражението сложи край на победна серия за гостите от Бирмингам. Астън Вила се намира на 11-о място в класирането с актив от 15 точки, колкото има и десетият Брайтън. Ливърпул и вторият Борнемут са с по три пункта напред.