Крадци нахлуха в дома на легендата от F1 Ален Прост, ударили са го по главата

След заплаха един от синовете му е отворил сейфа на семейството

24.05.2026 | 20:25 ч. 7
Снимка: БГНЕС

Четирикратният шампион във Формула 1 - Ален Прост, е ранен, след като крадци нахлуха в дома му в Нион (Швейцария), съобщават местни медии. Според информациите, 71-годишният бивш пилот е получил сериозен удар по главата, съобщават от Automedia.

Прост и семейството му са били в дома, когато бандитите са нахлули в дома му. Французинът е бил атакуван от крадците и под заплахата за по по-нататъшно насилие, един от синовете на Прост е отворил сейфа. Не е ясно какво е открадната, но се твърди, че в касата е имало няколко много скъпи часовника, тъй като още от времето си като пилот Прост си сътрудничи с някои от най-известните производители в света.

Издирването на нападателите продължава, като се счита, че това не е изолиран случай. През последните месеци има още няколко подобни нападения в района. Смята се, че те са дело на международна банда, а в разследването е включена и френската полиция.

Прост стана световен шампион във Формула 1 за първи път през 1985, след това през 1986, 1989 и 1993. Първите си три титли той спечели с McLaren, а последната - с Williams. След като е бил прегледан от лекари, легендарният французин е заминал за дома си в Дубай, където ще се възстановява от нападението.

