Шампионът Драгомир Петров излиза срещу мароканец на SENSHI 29

Драгомир Петров е сред най-уважаваните имена в спортните среди, носител на европейската титла на SENSHI до 70 кг за 2023 и 2024 г.

Притежава "Шлемът на Спартак" за своите изключителни постижения - 12 победи от 16 участия на ринга на SENSHI до момента.

Негов противник и претендент за титлата на 6 декември в Двореца на културата и спорта във Варна на SENSHI 29 ще бъде Айсам Чадид от Мароко.

"Нне съм спирал да се подготвям. Имах разкъсване на адукторен мускул и възпаление на тазобедрена става. Добре се чувствам, остава финалният етап от подготовката", сподели той в "България сутрин".

Шампионът ни определя съперника си като доста опитен и разнообразен състезател. Петров очаква мачът да е много интересен и зрелищен.

Българският боец смята, че превъзхожда съпенирника си физически, кондиционно и с дисциплина.

"С моя екип работим по друга методика - да надграждам моите силни страни. Ще гледам да наложа моя начин на игра", каза още той за Bulgaria ON AIR.

Петров добави, че вече излиза на ринга с по-голяма увереност и отговорност. Боецът започна треньорска дейност и споделя, че децата "горят" в тренировките.

"Целта е да съм добър пример за младото поколение, да ги зареждам и да им дам моя опит. Ако може да тръгнат по този път - дисциплината в спорта. Много им говоря за нещата от живота, гледам да съм като приятел с тях", подчерта той.

В деня на мача гледам изцяло да се изключва, спирам си телефона. Говоря си с моя екип. Нещо невероятно е, когато е пълна залата, обичам да играя пред хора, разкри още боецът ни.