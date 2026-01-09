Арсенал и Ливърпул "спукаха" топката за 0:0

Арсенал и Ливърпул изиграха скучно дерби, което логично завърши 0:0.

Артилеристите бяха по-активни преди почивката, докато след нея гостите се активизираха, а двубоят като цяло предложи твърде малко добри голови ситуации. Арсенал остава с 6 точки аванс, като събира 49, докато Ливърпул е 4-и с 35.

Някъде около 10-ата минута домакините натиснаха здраво, а и вдигнаха темпото. Страхотен пробив на Сака отдясно стигна до крайната линия, където той преодоля и Мак Алистър, но след това не успя да намери Субименди пред вратата.

Малко след това английският национал стреля фалцово към далечния ъгъл, но не затрудни особено Алисон. Тимбер също бе много активен в тази зона, където Червените и по-конкректо Милош Керкез, се задъхваха.

Към средата на първата част Ливърпул се поокопити и успя да задържи малко повече топката. В 27-ата минута гостите едва не вкараха след грешка на Арсенал. Силно върната топка към Рая и неразбирателство доведе до отклоняването и от вратаря към Конър Брадли, който с отличен прехвърлящ удар стреля, но топката се отклони в напречната греда и домакините оцеляха.

Малко преди почивката Тимбер за пореден път центрира от аутлинията, топката бе избита към Райс, който от границата на наказателното поле стреля опасно, но Алисон спаси. Малко след това при разбъркване Сака не съумя да отправи головия шут и в крайна сметка паузата дойде при 0:0.

Скоро след почивката Вирц слаломира между няколко съперници преди Габриел да го блокира с тяло. Германецът падна, но дузпа нямаше как да има. Гостите обаче определено имаха инициативата в тези минути.

Головите ситуации след паузата обаче, бяха дори по-малко от тези преди нея. Собослай стреля силно, но неточно на два пъти.

В 82-ата минута унгарецът получи шанс от свободен удар и не бе далеч да повтори изпълнението си от първия мач между двата тима през лятото, но стреля малко над вратата. В 91-ата минута Габриел Жезус стреля с глава, но Алисон бе там, където трябва. Секунди след това и Мартинели пробва късмета си, но бразилецът бе солиден.

