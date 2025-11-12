19 ноември – големият юбилей на efbet!

efbet.com ще се превърне в сцена на големия юбилей, където празничният дух ще бъде усетен от всеки потребител.

Кампанията обхвана цялата страна още от началото на миналия месец.

Още тогава феновете на efbet започнаха да споделят очакванията си в социалните мрежи – „Какво ще е изненадата?“, „Кога ще научим повече?“ и „Наистина ли ще има подаръци за всички?“.

Любопитството растеше с всеки изминал ден, а сега вече част от завесата е повдигната.

Официалната дата е ясна – 19 ноември, 19:00 ч.

Именно тогава ще се проведе най-голямата промоция в историята на платформата, посветена на годишнината на efbet.

Организаторите потвърждават, че всички изненади ще бъдат без депозит – жест към клиентите с активна регистрация в сайта.

Изненадите ще бъдат напълно безплатни, без никакви условия. Все пак, активните потребители до датата на събитието ще могат да се радват на по-големи вълнения, като част от признанието към тяхната лоялност през годините.

“Това е най-мащабната кампания, която сме организирали досега. Искаме да благодарим на всички, които през годините са избрали efbet и са станали част от нашата история. Празнуваме заедно с клиентите си и подготвяме изненади, които да покажат нашата признателност“, коментираха от организатора efbet.

Юбилейната инициатива отбелязва 35 години развитие, иновации и лидерство на efbet в сферата на спортните залози и казино игрите, превръщайки празника в истински жест към дългогодишните и новите клиенти на марката.

Любопитен факт: efbet е първият лицензиран онлайн оператор в България, известен с най-високите си коефициенти, и днес присъства на над 10 европейски пазара, като продължава да подкрепя спорта и да въвежда иновации в гейминг индустрията.