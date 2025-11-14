IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
На 81-годишна възраст почина легендарният вратар на ЦСКА Стоян Йорданов

След края на кариерата – помощник-треньор на "червените"

14.11.2025 | 18:02 ч.
ЦСКА

ЦСКА

С огромна тъга ви информираме, че днес на 81-годишна възраст ни след боледуване ни напусна големият Стоян Йорданов, съобщиха от ЦСКА.

Той остава в историята като един от най-великите вратари на ЦСКА и българския футбол, който отдаде цялата си футболна кариера на любимия клуб.

Присъединява се към „армейския“ тим през 1961 г. и в продължение на 16 години е неизменна част от първия състав на ЦСКА.

ЦСКА ще информира допълнително за деня, часа и мястото на поклонението пред великия Стоян Йорданов.

Поклон пред светлата му памет!

ЦСКА вратар кончина
