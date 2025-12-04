SENSHI и Sportal.bg обединяват сили в стратегическо медийно партньорство

Международната бойна верига SENSHI и водещата спортна медия в България Sportal.bg, която е основна част от Рингер Спорт Медия Група, сключиха стратегическо медийно партньорство.

Новото сътрудничество ще осигури на феновете на бойните спортове у нас още по-богато и достъпно съдържание – преки излъчвания, ексклузивни интервюта и детайлна информация за предстоящите бойни галавечери, турнири и международни тренировъчни лагери по бойни изкуства, организирани под егидата на SENSHI.

Партньорството между професионалната бойна верига SENSHI и Sportal.bg има за цел да допринесе по-мащабното отразяване на бойните спортове и българските професионални успехи на ринга, като ще приближи публиката още повече до емоцията, шампионите и духа на SENSHI.

Почитателите на бойните спортове ще имат още по-лесен достъп до актуални новини и интересни материали, свързани с предстоящата бойна галавечер SENSHI 29, която ще се проведе на 6 декември в Двореца на културата и спорта във Варна.

В събитието ще се включат петима български бойци, а билети за него са налични в мрежата на Eventim.bg.

Сключеното споразумение поставя началото на дългосрочно партньорство, насочено към развитие и популяризиране на бойните изкуства в България, обединявайки споделената им страст към спорта, професионализма и вдъхновението от ринга.