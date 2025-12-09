IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Семейството на Любо Пенев: Любовта и съпричастността ви ни държат изправени

"Стадионите, които скандират името му, и стотиците дарители са част от силата, която му помага да продължи своята битка"

09.12.2025 | 13:16 ч.
Близките на легендарния футболист и треньор Любослав Пенев разпространиха писмо до медиите, в което изразяват своята дълбока благодарност за подкрепата, оказана му от колеги, клубове и фенове.

Както е известно, Пенев се лекува в онкологична клиника в Германия, след като му е поставена диагноза рак на бъбрека.

Макар да няма официална нова информация, според негови колеги състоянието му е изключително тежко.

"До всички, които заставате до нас. От името на нашето семейство и на нашия Любо ви благодаря от цялото си сърце. В този най-тежък момент вашата любов и съпричастност ни държат изправени", пишат близките му в социалните мрежи.

"Благодаря на Фондация ЦСКА за тяхната подкрепа, както и на всички хора от футбола, от спорта, от България и Испания, които се обединиха около него. Отборите, в които е оставил дълбока следа, и съперниците му на терена показаха истинска човечност. Стадионите, които скандират името му, и стотиците дарители са част от силата, която му помага да продължи своята битка", допълват те.

"Вашата подкрепа е безценна и остава жизненоважна за продължаващото му лечение в Германия", завършват близките на Пенев.

