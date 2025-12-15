Спортната мечта на 2026 година: Български олимпийски шампион в Милано

Георги Пешев е сред най-утвърдените спортни журналисти в България. С над 20 години опит в спортната журналистика, от 2015 г. той е главен редактор на Gol.bg. През последните четири години активно работи и по стратегическото развитие на медиите за бойни спортове от портфолиото на Investor Media Group – Boec.bg и Boec.com.

Dnes.bg разговаря с него по повод 20 години от старта на Gol.bg в България.

-Gol.bg празнува 20 години от първата си новина, кой е най-големият успех за този период?

Най-големият успех е превръщането на Gol.bg във водещ спортен сайт в България. Резултат от усилията ни през тези две десетилетия са утвърден бранд, висока онлайн разпознаваемост и трафик. Gol.bg се отличава най-вече със способността за бързо производство на съдържание, със своя стил на поднасяне, бързина и фокус. Gol.bg успява вече 20 години да е сред лидерите в България, въпреки силната конкуренция на дигиталния пазар. Превърна се в предпочитан източник на навременна и достоверна информация. Печели хиляди последователи и всекидневни верни читатели с точност, етика и морал. Удовлетворени сме, че Gol.bg се превърна в сигурен източник на информация с лоялната си аудитория и безпристрастно отразяване на спортната тематика.

-Коя е новината, която е оставила най-голям отпечатък у вас за тези 20 години?

Всяка една новина, предвещаваща пускането на националния ни химн. Новините, които са обединявали нацията и са ни карали да плачем от радост. Тези моменти са безброй и са оставяли следа във всеки един фен на спорта и във всеки българин. Новините, свързани с успехи на български спортисти. Безброй са. От триумфите на Григор Димитров, през Кубрат Пулев, Димитър Бербатов, Сашо Везенков, Ивет Лалова, златните момичета на художествената гимнастика. Въпреки трудностите, в последните години също имаме поводи за гордост - в лицето на безапелационния Карлос Насар, на олимпийските ни шампиони, на борците, на волейболистите ни. Няма как да се изброят всички успехи и заслужили спортисти.

-Футболът е спорт номер едно у нас. Малко тъжно звучи, но последното ни участие на националния отбор на голям форум е през 2004 г. Година преди създаването на медията...

Причините България да не се е класирала на голям футболен форум от 2004 г. насам са дълбоки, системни и натрупвани с годините – не става дума за „лош късмет“, а за срив в цялата футболна среда. България няма участие на финалите на голям футболен форум не заради един треньор, един мач или един пропуск, а заради 20 години провали в управлението, развитието и визията. Темата е всеобхватна, но основите на проблемите са свързани: с разпад на традиционни футболни школи и спортни училища; с финансовата нестабилност на клубовете, която удари дори отбори като ЦСКА и Левски; с лошата футболна инфраструктура и стадиони - България няма нито един футболен стадион, който да е на средно европейско ниво; със сериозното изоставане от европейските тенденции, свързани с методика и възстановяване; с изключително слаб вътрешен шампионат, нямаме вече футболисти във водещите европейски първенства; с масовото залагане на чуждестранни играчи, което е пагубно за националния ни отбор. Не може да подминем и корупцията във футбола ни, която започва от най-ниското ниво. Трябват незабавни действия и мерки – не утопии, а реални мерки, които други държави прилагат успешно. Рестарт на управлението в Български футболен съюз с ясна и дългосрочна стратегия. Футболът се оправя не с треньор, а със система. България няма проблем с таланти — има проблем с организация.

-Какво се промени в създаването на спортни новини през тези две десетилетия?

През последните 20 години създаването на спортни новини се промени коренно благодарение на дигитализацията, социалните мрежи и новите технологии. Преди 15-20 години новините излизаха основно във вестници и телевизия. Днес публиката следи спорта в реално време през уебсайтове и приложения. Социалните мрежи промениха ролите. Платформи като Facebook, X (Twitter), Instagram и TikTok превърнаха спортистите в „собствени медии“ – те съобщават новините първи. Феновете също са източници (видео от трибуните, слухове, реакции). Журналистът има ангажиментът не просто да съобщава фактите и да е “вестител” – той трябва да проверява факти и да ги анализира. Традиционният текст много често отстъпва място на кратки видеа с акценти и реакции. Преди години имаше лаг във времето от събитието до новината – репортажите излизаха във вестника на следващия ден. Днес голове и мачове се следят в реално време или са отложени във времето само със секунди.

-Как Gol.bg се справя с предизвикателството да се проверява информацията в реално време в ерата на Instagram, Facebook, YouTube, TikTok и има ли как се борим с фейк новините и дезинформацията?

Навременната проверка на информацията е голямо предизвикателство в ерата на Instagram, Facebook, YouTube, TikTok и другите социални медии. При масово споделяне в социални мрежи контролът почти се губи. Gol.bg се стреми да „разкрива истината“, да провери, а не просто да препечатва слухове или спекулации. Оставаме верни на принципа си да гарантираме, че всичко, което сме предоставили като информация, е достоверно, точно и проверено преди публикуване. Дезинформацията в медийни среди, бързото разпространение, малкият праг преди публикуване и натискът за „сензация“ правят реалната проверка много трудна. За да се справи по-добре с предизвикателството на реалното време плюс дезинформацията, Gol.bg залага на вътрешна проверка на фактите и така читателите могат сами да оценят степента на надеждност. Именно тази висока оценка на потребителите на нашия продукт ни прави горди и удовлетворени от работата ни вече 20 години.

-Как традиционните медии отговарят на експанзията на социалните мрежи, включително и спортните инфлуенсъри?

Традиционните медии вече не чакат потребителят да влезе при тях — те отиват при него. Отговорът е комбинация от технологични, икономически и редакционни промени. Вече не се разчита само на един канал (телевизия, радио, печат, сайт), а дадена медия разпространява съдържанието си и в социалните мрежи (YouTube, TikTok, Instagram и др.), често адаптирано към специфичния формат на платформата. Залага се на кратки видеа, клипове, сторита, лайв стрийминг от събития, публикуване в реално време. Много често традиционните медии си взаимодействат със самите инфуенсъри, което носи още добавена стойност на читателите.

-Със сигурност сте имали и трудни моменти в работата, кое е било най-голямото предизвикателство?

COVID-19 наистина беше едно от най-големите предизвикателства за спортната журналистика през последните 20 години. Внезапното „изчезване“ на спорта. През 2020 година първенства бяха спрени, турнири отменени, олимпиадата отложена, стадионите останаха празни. За първи път от десетилетия нямаше спорт за отразяване. Журналистите бяха принудени да създават съдържание без мачове, без интервюта на живо, без достъп до отбори и спортисти. Вместо репортажи се пишеше за ретроспекции, анализи, носталгични материали, здравна информация. COVID-19 беше не само здравна криза, а тест за оцеляване на спортната журналистика. А и не само на нея... Той принуди медиите да се дигитализират по-бързо, да търсят алтернативно съдържание, да оптимизират процесите, да развият видео и подкасти.

-Една актуална тема през последните месеци – има ли място за ИИ в спортната журналистика? Помощник, заплаха или и двете?

Да, има място, но не като журналист или репортер, а като помощник и инструмент. Изкуственият интелект е едновременно помощник и заплаха — зависи как се използва и кой го управлява. Журналистите трябва да се адаптират и да се научат да използват тези инструменти ефективно, за да останат конкурентоспособни в новата медийна среда. ИИ може да оптимизира работния процес на журналистите, да разшири възможностите на журналистите, но не ги замества. В даден случай ИИ може е черноработник в средата на терена, но човешкият елемент в журналистиката си остава незаменим.

Кой е „голът“, който искате да видите през 2026 г.?

Несъмнено искаме да пуснем водеща новина за нов български олимпийски шампион на зимната олимпиада през 2026 г. В по-дългосрочен план едновременно като наша цел и пожелание е още много поколения да израснат с Gol.bg и България да се радва на много спортни висини.