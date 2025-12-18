Сенсей Пламен Юруков със "Златен пояс" 2025 за "Вярност на традициите"

"Златен пояс" 2025 в категория "Вярност на традициите" беше връчен на сенсей Пламен Юруков, който тази година отбелязва 40 години, откакто развива и създава айкидо общността у нас.

"Това е едно голямо признание - първо от колегите от Федерацията по айкидо, и след това за избора ми от общността на бойните изкуства, които са организирани в Националната асоциация за бойни спортове в България. През цялата година поглеждам назад, за да видя пътя си, който е в тези бойни изкуства. Имам 40 години в айкидо, преди това 5 години, прекарани в карате", каза сенсей Юруков в студиото на "България сутрин".

По думите му нивото на айкидото у нас е добро.

"Освен с българската айкидо федерация, съм ангажиран и с отделни структури на Световната федерация по айкидо. Също така съм член на Европейската айкидо федерация. Имам преки наблюдения върху нивото ни. Има много клубове, естествено, нашата работа е да се развиваме и да имаме повече, наблюдава се изключителен интерес от деца от 4-5 години до 15-16 години. Избират айкидото заради движението, второто е спокойната атмосфера, която цари при нас в залата", допълни той в ефира на Bulgaria ON AIR.

Пламен Юруков е категоричен, че дисциплината е изключително важна част от тренировките.

"Децата се научават, че най-важно е тяхното лично развитие и трябва да си помагат с останалите, а не да си пречат. Самите техники и упражнения помагат в тази насока. За айкидото най-специфичното е, че няма състезания. От една страна техниките са опасни, от друга страна - то е направено така, че може да се тренира както бързо, така и бавно, както силно, така и по-леко. То дава добра гъвкавост на тялото и в същото време медитация - позицията на тялото влияе много върху вегетативната нервна система", поясни гостът.

Сенсей Юруков подчерта, че айкидото е добро "оръжие" срещу тревожност и депресия.

Признава, че когато започва да се занимава с този спорт, изпитва трудности.

"Когато започнах да го тренирам, айкидото беше забранено. Тогавашната милиция не ни разрешаваше. Тогава хората, от които се учех в самото начало, е един французин от много висока степен, и тогавашният посланик на Конго. След това събрах всички пари, които имах, и заминах за Япония. Бях първият от Източна Европа, на когото бе разрешено да спи в залата", разказа сенсеят.

Гледайте годишните награди на 12-те федерации и церемонията "Златен пояс" 2025 на Националната асоциация на бойните спортове в ефира на телевизия Bulgaria ON AIR на 27 декември от 19:00 часа.