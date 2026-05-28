Румънският премиер подкрепя обединение на Румъния и Молдова

Румънският премиер Илие Боложан заяви пред радио Диджи, че би подкрепил обединение на Румъния и Република Молдова.

Боложан, който изпълнява функцията на служебен премиер, след като неговото правителство бе свалено с вот на недоверие на 5 май, подчерта обаче, че за Кишинев сега е най-важно да започне преговорите по присъединяване към ЕС.

Телевизия Диджи 24 припомня, че според неотдавнашно проучване на агенция ИНСКОП седем от 10 румънци (71,9 процента) биха гласували с „Да“ на референдум за обединение на Румъния и Молдова. Според данните от анкетата 21,4 процента от румънците биха гласували с „Не“, ако има референдум.

В Република Молдова мнозинството от гражданите не подкрепя идеята за обединение с Румъния, показват данни от последния Барометър на общественото мнение, проведен през септември 2025 г. Анкетата показа, че почти 46 процента от молдовските граждани биха гласували против обединение, а над 33 процента „за“.

Миналия месец президентът на Румъния Никушор Дан каза, че „Румъния е готова“, в случай че гражданите на Република Молдова подкрепят проект за обединение на двете страни.

Президентът на Молдова Мая Санду заяви в интервю за британски журналисти през януари, че би гласувала за обединение с Румъния, ако се организира референдум по този въпрос.

Част от територията на днешна Република Молдова (областта Бесарабия) е била част от Румъния през първата половина на 20 век. Това става след Първата световна война, когато Бесарабия се присъединява към Румъния през 1918 г. и остава под румънска администрация до 1940 г.

(БТА)