Дисквалифицираха Владимир Зографски в Швейцария

Причината е проблем с екипировката

21.12.2025 | 17:55 ч. 4
Снимка: БГНЕС

Владимир Зографски не успя да участва в състезанието за Световната купа по ски скокове в Енгелберг. Българинът беше дисквалифициран заради проблеми с екипировката. 

Това слага край на тежък уикенд за българина, който в събота не успя да преодолее първия рунд на швейцарската шанца.

Зографски скочи на 135 метра с 56-и стартов номер и временно бе в топ 5, но малко по-късно излезе решение от контрола за дисквалификация заради широчината на ските му. Така българинът няма да успее да спечели точки във втори пореден кръг на Световната купа.

Първо място в квалификацията зае германецът Алекс Хофман, който записа скок на 138.5 метра за 149.8 точки. Той завърши с един пункт пред лидера в генералното класиране Домен Превц, който по-късно днес ще опита да спечели шесто поредно състезание за Световната купа. 

Владимир Зографски ски скокове
