Григор Димитров се срина с 33 позиции и вече е 170-и в ранглистата

Иван Иванов с ново рекордно класиране

04.05.2026 | 12:22 ч. Обновена: 04.05.2026 | 12:30 ч. 11
Снимка: Ройтерс

Най-добрият български тенисист Григор Димитров загуби още 33 позиции и вече е 170-и в световната ранглиста на АТП.

34-годишният хасковлия за последно загуби в първия кръг на турнира от сериите „Мастърс“ в Мадрид от Адолфо Даниел Вайехо (Парагвай). Впоследствие той записа първо участие на турнир от сериите „Чалънджър“след 14-годишна пауза, но отпадна още на старта от испанеца Пол Мартин Тифон.

Така Димитров регистрира най-нисък ранкинг от 13 септември 2010 година, когато беше 190-и.

Шампионът от „Уимбълдън“ и от Откритото първенство на САЩ при юношите за миналия сезон Иван Иванов се изкачи с едно място до рекордната в кариерата си 597-а позиция с 63 точки.

Италианецът Яник Синер затвърди първото си място в класацията с 14350 точки, след като спечели турнира в Мадрид. Испанецът Карлос Алкарас е втори с 12960, а финалистът в испанската столица Александър Зверев (Германия) остава трети с 5805 точки.

 

