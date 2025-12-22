IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Генсекът на БОК: Стефка Костадинова е задраскана от МОК

Според него решението на съда е незаконосъобразно и с фрапиращи грешки

22.12.2025 | 10:39 ч. 3
Генералният секретар на БОК Данаил Димов коментира пред медиите решението на Софийския градски съд от 19 декември, което отмени избора на Весела Лечева за председател на Българския олимпийски комитет.

Според него, то е незаконосъобразно и с фрапиращи грешки.

„За мен това е едно абсолютно незаконосъобразно решение. В решението има фрапиращи грешки, фрапиращи пак казвам, като тълкуването на срока за кандидатурата на г-жа Лечева, нормативните основания на закона, на който се позовава съдийката и цялото й тълкуване. Той и третокурсник в юридическия факултет ще разбере за какво става дума и каква фрапираща грешка се прави“, каза Димов на кратък брифинг пред Националния стадион „Васил Левски“.

Според него има злоупотреба с правото при първите две дела и сега това.

„Оттук нататък делата продължават. Г-жа Лечева ще пътува за Олимпийските игри в Италия. Стефка Костадинова просто няма как да пътува, независимо колко съдии ще си купят, колко съдии ще хванат. Тя не е в списъка въобще, тя е задрасната от Международния олимпийски комитет. Няма как това да се случи“, каза още Димов и призова медиите да разровят повече информация за съдиите от Софийския градски съд.

бок мок лечева костадинова съд
