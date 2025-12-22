В кадър: Шампиони, политици и приятели си взеха последно сбогом с легендата Боян Радев

Снимка: Lap.bg 1 / 23 / 23

Стотици се сбогуваха за последно с великия ни спортист, колекционер и дарител Боян Радев.

На поклонението пред тленните останки на първия ни двукратен олимпийски шампион на Националния стадион дойдоха редица спортисти, деятели и хора от елита, сред които Симеон Щерев, Георги Мърков, Иван Пешев, Гриша Ганчев, както и политици - бившият президент Георги Първанов и Румен Петков.

Радев бе изпратен в последния си път и от гвардейска част.

На поклонението бяха още бившата вече световна рекордьорка в скока на височина Стефка Костадинова, както и олимпийската ни шампионка от Пекин 2008 Румяна Нейкова.

"Отиде си член от моето семейство. Един голям българин, един велик човек, който до последния си дъх милееше за българския спорт. Най-големият колекционер и дарител. Голяма загуба за българския спорт. Името му остава със златни букви в нашата история. Той е един боец. Липсват такива хора, просто се промени ценностната система", каза Костадинова.

Легендарният борец отиде от този свят на 18 декември на 83-годишна възраст.

Той е първият двукратен олимпийски шампион на България - победител в категория до 97 кг в Токио 1964 и Мексико 1968. Световен шампион в Толедо през 1966 и три пъти избиран за Спортист номер 1 на страната - 1964, 1967 и 1968 години.

Носител на наградата "Златна огърлица" на Международната федерация по борба (ФИЛА) (31 май 2009) и на специалния медал "Пиер дьо Кубертен" на Международния олимпийски комитет (18 септември 2009) за особени заслуги към олимпийското движение. Член на Залата на славата на Международната федерация по борба в Оклахома, САЩ (24 септември 2009).

Почетен гражданин на София (2004).

Боян Радев е обявен за Дарител номер 1 на Националния исторически музей, в който има специална зала на негово име. В нея са изложени близо 170 експоната от неговата колекция – икони, църковна утвар, дърворезби, каменни пластики и други.