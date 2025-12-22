България се прощава с големия шампион Боян Радев

България се прощава днес с двукратния си олимпийски шампион в борбата Боян Радев.

Поклонението пред тленните му останки ще се състои от 11:00 ч. на Националния стадион „Васил Левски“.

Легендарният спортист, колекционер и дарител си отиде от този свят на 18 декември на 83-годишна възраст.

Той е първият двукратен олимпийски шампион на България - победител в категория до 97 кг в Токио 1964 и Мексико 1968. Световен шампион в Толедо през 1966 и три пъти избиран за Спортист номер 1 на страната - 1964, 1967 и 1968 години.

"Аз съм първият спортист в света, който, след като чу химна от стълбичката, е вдигнат от своите победени съперници на ръце", разказваше в едно от редките си интервюта Боян Радев. "През 1964 г. в Токио направихме така 3 почетни обиколки. Победените от мен ме носеха на ръце. Горд съм със себе си, аз съм единственият двукратен олимпийски шампион".

Носител на наградата "Златна огърлица" на Международната федерация по борба (ФИЛА) (31 май 2009) и на специалния медал "Пиер дьо Кубертен" на Международния олимпийски комитет (18 септември 2009) за особени заслуги към олимпийското движение. Член на Залата на славата на Международната федерация по борба в Оклахома, САЩ (24 септември 2009).

Почетен гражданин на София (2004).

Боян Радев е обявен за Дарител номер 1 на Националния исторически музей, в който има специална зала на негово име. В нея са изложени близо 170 експоната от неговата колекция – икони, църковна утвар, дърворезби, каменни пластики и други.