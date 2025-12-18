IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Президентът изрази съболезнования по повод кончината на Боян Радев

Легендата на българската борба почина на 83-годишна възраст

18.12.2025 | 13:16 ч.
Снимка: БГНЕС

Президентът Румен Радев изрази съболезнования по повод кончината на Боян Радев. 

"Напусна ни големият Боян Радев – една от най-великите личности в историята на българската борба", написа държавният глава в профила си във Facebook.

"Горд българин, който преследваше победата до последния си дъх и в спорта, и в живота. Човек с непреходни ценности и завети, които следват поколения атлети. Шампион, меценат, общественик, виден ценител на изкуството", допълва държавният глава.

"Дълбок поклон пред един от големите шампиони на българската борба!", пише още президентът.

Както е известно, легендата на българската борба почина на 83-годишна възраст.

Съболезнования изказаха и от Българската федерация по борба и футболният клуб Левски, както и председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева. 

 

Боян Радев борба Румен Радев
