Президентът изрази съболезнования по повод кончината на Боян Радев

Президентът Румен Радев изрази съболезнования по повод кончината на Боян Радев.

"Напусна ни големият Боян Радев – една от най-великите личности в историята на българската борба", написа държавният глава в профила си във Facebook.

"Горд българин, който преследваше победата до последния си дъх и в спорта, и в живота. Човек с непреходни ценности и завети, които следват поколения атлети. Шампион, меценат, общественик, виден ценител на изкуството", допълва държавният глава.

"Дълбок поклон пред един от големите шампиони на българската борба!", пише още президентът.

Както е известно, легендата на българската борба почина на 83-годишна възраст.

Съболезнования изказаха и от Българската федерация по борба и футболният клуб Левски, както и председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева.