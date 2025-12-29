Роналдо иска да вкара 1000 гола преди да сложи край на футболната си кариера

Кристиано Роналдо изрази решимостта си да отбележи 1000 гола до края на кариерата си. 40-годишната португалска суперзвезда няма съмнение, че ще го постигне.

"Със сигурност ще достигна тази цифра, ако няма контузии“, каза Роналдо късно в неделя на церемонията по награждаването на Globe Soccer Awards в Дубай, където беше обявен за най-добър играч в Близкия изток, пише АР.

До този момент Роналдо има реализирани 956 гола, като последните два отбеляза за тима си Ал-Насър в Саудитската професионална лига в събота. Неговият рекорд включва и мъжкия национален рекорд от 143 гола за Португалия, който Роналдо ще поведе на Световното първенство догодина в Съединените щати, Канада и Мексико.

До началото на Световното първенство Роналдо, който е петкратен играч на годината в света, ще бъде на 41 години.

"Все още съм много мотивиран да продължа“, каза бившият нападател на Реал Мадрид, Манчестър Юнайтед и Ювентус на сцената, след като получи наградата си и добави: "Няма значение къде играя - в Близкия изток, в Европа, винаги се радвам да играя футбол, да печеля трофеи, да вкарвам голове и искам да продължа".

"Знаете каква е целта ми: искам да спечеля още трофеи и искам да достигна числото, което всички вие знаете", каза още звездата на футбола.

Световната купа е един от малкото трофеи, липсващи в колекцията на Роналдо. Той спечели Европейското първенство с Португалия през 2016 година.