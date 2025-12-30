Травмите на Джошуа от катастрофата може да са по-сериозни от предполаганото

Опасенията са, че травмите на Антъни Джошуа при автомобилната катастрофа са по-тежки от очакваното, а според източници мегабитката му с Тайсън Фюри за 100 милиона паунда вече е на косъм.

Двукратният световен шампион в тежка категория е бил пътник в черен Lexus, когато той се е блъснал в спрял камион на магистралата Лагос-Ибадан в Макун, Нигерия. Смъртта на двама от дългогодишните му приятели - Сина Гами и Кевин Латиф Айоделе - беше потвърдена снощи, докато другите двама пътници в превозното средство са се отървали невредими.

Местната полиция съобщи вчера пред Daily Mail Sport, че Джошуа е получил само "леки“ наранявания и е "стабилен“.

Източници, близки до боеца, обаче сега казват, че се опасяват, че щетите може да са по-сериозни от оповестената първоначална информация. Възможността за травма на ребрата и коляното беше спомената от човек от неговия близък кръг, въпреки че нигерийските власти омаловажиха мащаба на травмите на Джошуа.

Кадри, събрани край пътя, показват боксьора да се мръщи от агония, докато му помагат да излезе от смачканото превозно средство и да бъде преместен в полицейска кола.

Представител на Джошуа публикува изявление в понеделник вечерта, потвърждавайки смъртта на двамата членове на екипа на боксьора и "близки приятели“.

"С най-дълбока и дълбока тъга потвърждаваме, след пътнотранспортно произшествие в Лагос, Нигерия, по-рано днес, смъртта на Сина Гами и Кевин "Латиф“ Айоделе", каза говорител и добави, че загиналите са били близки приятели и неразделни членове на екипа на спортиста.

"Молим да се предостави пространство и уединение на семействата в този момент, докато те обработват тази наистина шокираща и опустошителна новина. Антъни е получил наранявания при инцидента и е откаран в болница за прегледи и лечение. Той е в стабилно състояние и ще остане там за наблюдение. Към момента няма да бъде предоставяна допълнителна информация", добави говорителят.

По-рано в понеделник вечерта власти в Нигерия потвърдиха пред Daily Mail, че Джошуа е "буден и в съзнание и е говорил със семейството си“, след като 36-годишният мъж е бил изваден от останките на катастрофата.

Anthony Joshua in serious car crash in Nigeria. Reports are saying 2 have died. Thought are with everyone involved 🙏 pic.twitter.com/RFpFyu4m52 — The Boxing Man (@TheBoxingMan_) December 29, 2025

Говорител на правителството на щата Огун заяви: "Антъни Джошуа и друг пътник са били незабавно евакуирани в специализирано медицинско заведение в Лагос. След обширни клинични оценки лекарите потвърдиха, че и двамата пациенти са стабилни и не се нуждаят от спешна медицинска намеса в този момент. Сформиран е пълен медицински екип, който ще продължи да ги наблюдава отблизо".

Антъни Джошуа е в съзнание и е в контакт със семейството си

"Правителствата на щатите Огун и Лагос следят отблизо ситуацията и ще гарантират, че пострадалите ще получат възможно най-добрата медицинска помощ. Започнаха и разследвания на обстоятелствата около инцидента. Оценяваме загрижеността, проявена от гражданите, и любезно молим Антъни Джошуа и семейството му да пазят поверителност в този момент", добавя говорителя след трагедията.

Изображения на смачканите останки от SUV-а бяха публикувани от нигерийски власти, докато Mitsubishi, за който се смята, че е бил част от конвоя на Джошуа, стои невредим само на няколко метра от него. Източник съобщи, че за пътуването е бил нает местен шофьор.

Петима души са участвали в сблъсъка, като снимки разкриват как превозното средство е било напълно унищожено, с изтръгнати врати и разбит покрив.

Катастрофата, която се случи по обяд местно време, се случи само 10 дни след като той победи Джейк Пол в Маями.

Джошуа е бил на гости на семейството си в Нигерия като част от едноседмична почивка, с цел да възобнови тренировките преди мач в края на март, най-вероятно в Саудитска Арабия срещу кикбоксьора Рико Верховен, преди предложения му сблъсък с Фюри през септември или октомври.

Въпреки че точният характер на нараняванията на Джошуа в момента е неизвестен, се смята, че е много съмнително той да е във форма за бързо завръщане на ринга. Ще има и въпрос за психологическа травма, тъй като изпитанието, при което загинаха двама други пътници в същото превозно средство.

Предварителните резултати от разследването показват, че автомобилът на Джошуа се е движил с превишена скорост и след това е "загубил контрол“, докато е изпреварвал друго превозно средство, според местните власти.