Снимки разкриват как боксовият шампион Антъни Джошуа е бил на сантиметри от смъртта при автомобилната катастрофа в Нигерия, като се е отървал само с леки наранявания, докато двама други пътници, седящи на сантиметри разстояние, са загинали.

36-годишният шампион по бокс е бил в Lexus, когато той се е блъснал в спрял камион малко след 11:00 часа днес на магистралата Лагос-Ибадан в Макун.

Изображения на смачканите останки на SUV-а бяха публикувани от нигерийски власти, докато Mitsubishi, за което се смята, че е бил част от конвоя на Джошуа, е останало невредим само на метри от него.

Tragic news in Lagos Ibadan expressway😔: AJ Fitness coach HealthyMindet reportedly dies in a car crash with Anthony Joshua, just 7 hours after playing table tennis 🏓 with him. Two lives lost, one recovering — the shocking accident has shaken fans across Nigeria 🇳🇬. pic.twitter.com/uCHRolktQg — ThatOjoBoy (@ThatOjoBoy) December 29, 2025

Цялата предна част на превозното средство е унищожена, вратите на колата са изтръгнати, а покривът е разбит, пише "Дейли мейл".

Докато двама от петимата души, участвали в сблъсъка, са загинали, Джошуа по чудо е избегнал смъртта и по-късно е видян на предната седалка на линейка да разговаря с властите.

Петима мъже са участвали в сблъсъка, съобщиха днес следобед нигерийски служители по пътната безопасност.

Властите съобщиха, че се смята, че неговата кола се е движила "над законово предписаната скорост" и шофьорът е загубил контрол, докато е правил "маневра за изпреварване", преди да се блъсне в камион, паркиран отстрани на пътя.

Гумата на колата се е спукала, когато е завила и поради тази причина е станал ударът в камиона.

Дейвид Мешиойе от Nigerian Guardian каза пред Daily Mail:

"Беше много тежък инцидент и говорихме с няколко души на мястото на инцидента. Антъни Джошуа е пътувал на гости на семейството си като част от почивката си тук, в Нигерия. Двама души са загинали при инцидента и двамата са били британци, доколкото разбираме. Антъни е бил откаран в местна частна болница с шофьора от екипа си за сигурност, предоставен от нигерийското правителство, и очакваме допълнителни новини."

По-късно, в изявление, споделено с Daily Mail, правителството на щата Огун предостави нови подробности за инцидента.

"Правителството на щата Огун изрази дълбоки съболезнования на семействата, приятелите и познатите на жертвите на трагичен пътен инцидент с участието на световния шампион по бокс в тежка категория Антъни Джошуа, който на косъм избегна смъртта в понеделник. Предварителните доклади сочат, че двама чуждестранни граждани от мъжки пол са загинали на място. Останките им оттогава са депонирани в моргата Livewell в Сагаму. Антъни Джошуа и шофьорът на превозното средство бяха незабавно спасени от служители по сигурността, прикрепени към неговия конвой, и откарани в болница, където в момента получават медицинска помощ", заяви говорител.