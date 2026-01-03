IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Стоичков си спомня Пената: Отиде си Патриархът на футбола ни

Двамата имат общи периоди в ЦСКА и в националния отбор на България

03.01.2026 | 13:52 ч. 6
Снимка: БГНЕС

Легендата на европейския футбол - Христо Стоичков, написа трогателни думи по адрес на бившия си треньор Димитър Пенев. Стратега от Мировяне ни напусна на 80 години в събота, 3 януари 2026 г. 

Двамата имат общи периоди в ЦСКА и в националния отбор на България. Те постигат и незабравимото четвърто място на Мондиала през 1994 г. в САЩ. 

"Великан! Най-великият! Патриархът на футбола ни! Човекът, който ни направи четвърти в света! Човекът, който изгради десетки от нас като личности и спортисти! Почивай в мир, Старши! Никога няма да бъдеш забравен", написа Стоичков в социалните мрежи в минутите след анонса на трагичната новина, пише БГНЕС.

