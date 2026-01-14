IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Официално: Левски продаде Рупанов в Гурник (Забже)

14.01.2026 | 21:25 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Нападателят Борислав Рупанов вече е собственост на полския клуб Гурник (Забже), като трансферът бе официално потвърден от клуба.

Юношата на клуба направи своя дебют със „синята“ фланелка на 29 октомври 2022 година при равенството 0:0 с ЦСКА 1948 на стадион „Георги Аспарухов“. 

На 3 август 2025 година отбеляза дебютния си гол при домакинската победа с 2:0 над Славия. За Левски записа 34 мача и отбеляза 4 гола във всички турнири.

Новият клуб на Рупанов е на второ място във временното класиране на полската Екстракласа, с равни точки с лидера „Висла“ (Плоцк). 

"Ръководството, спортно-техническият щаб, футболистите и служителите на ПФК Левски благодарят на Борислав Рупанов за професионализма и всеотдайността му със синия екип и му пожелават много здраве, лични и професионални успехи", написаха от клуба.

