Левски не успя да надвие Войводина

Левски регистрира първа загуба по време на зимната си подготовка. "Сините" играха силно, но допуснаха нелеп обрат от Войводина, който заема 3-то място в сръбското първенство, на 6 точки зад лидера Партизан и на 5 т. от 2-ия Цървена звезда.

Левски поведе в резултата в 29-ата минута чрез Георги Костадинов след асистенция на Радослав Кирилов, но след почивката Милутин Видосавлевич (50') и Марко Младенович (74') донесоха успеха за Войводина. Неофициален дебют за лидера в Първа лига направи Армстронг Око-Флекс, който се появи в игра в 80-ата минута на мястото на Мустафа Сангаре и действа на върха на атаката.

Но и ирландецът не успя да предотврати поражението за 26-кратния шампион на България в проверката.

Следващата контрола на Левски е на 21 януари срещу Заглембие Любин, който заема 5-то място в полската Екстракласа, но само на две точки от лидера Плоцк.

