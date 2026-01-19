Отменен гол, дузпа, изваждане на отбора... Сенегал е шампионът на Африка след драма

Сенегал спечели Купата на африканските нации след победа над домакина Мароко с 1:0 след продължения. За финала в Рабат ще се говори дълго и вероятно е най-драматичният в историята. В добавеното време на мача гол на Сенегал бе отменен заради нарушение в атака, а в последните секунди бе отсъдена дузпа за Мароко. Това накара селекционера на Сенегал Пап Тиау да извади тима от терена и да не се знае дали мачът ще завърши и по какъв точно начин.

Все пак сенегалците се върнаха на терена, а Брахим Диас изпълни несериозно дузпата право в ръцете на вратаря Менди. В продълженията Пап Гей вкара победното попадение за сенегалците.

Сенегал триумфира за втори път като първенец на Африка след 2021, когато побеждава Египет след изпълнение на дузпи в Камерун. Мароко за втори път се проваля в домакински турнир след 1988 година, когато остава на четвърто място. Прокабата над тима явно ще продължи повече от 50 години, тъй като мароканците имат само един успех в континенталния турнир през 1976, когато равенство в последния мач с Гвинея (1:1) му стига за титлата.

Тимът на Сенегал започна по-силно мача, като още в шестата минута Папе Гей насочи опасно топката с глава към десния ъгъл, а вратарят на домакините Боно направи отлично спасяване.

В 38-ата минута играчът на Евертън Илиман Ндиайе бе изведен очи в очи с вратаря на Мароко, като последният спечели двубоя между двамата и отклони острия му шут.

Малко по-късно и Брахим Диас от Мароко се озова в чиста ситуация, но в последния момент шпагат на защитник на Сенегал предотврати опасността.

Втората част започна с натиск на Мароко. В 58-ата минута Аюб Ел Кааби от Мароко имаше чудесен шанс в наказателното му поле, а острият му шут мина много близо до страничния стълб, но от външната страна.

Десетина минути по-късно Неил Ел Айнауи получи тежка травма на главата при сблъсък със съперник, като няколко минути му бе оказвана медицинска помощ, но той остана на терена, въпреки че бе превързан и смени няколко фланелки, които бяха окървавени.

В 81-вата минута Абдел Езалзузи от домакините пропусна отлична възможност, като стреля в ръцете на вратаря Менди.

В 90-ата минута на срещата резервата на Сенегал Мбайе от ПСЖ стреля опасно, но вратарят Боно отново бе безупречен. В ответната атака мароканецът Езалзузи стреля над вратата от малък ъгъл.

Съдията на финала Ндала от Демократична република Конго даде добавено минимално време от осем минути заради честите спирания на играта след почивката.

След като изтече редовното време, Ибрахим Сар вкара с глава попадение за Сенегал, но то не бе зачетено заради нарушение в атака на Абдулай Сек.

Дълбоко в добавеното време при изпълнение на корнер Малик Диуф свали Брахим Диас с ръце в наказателното поле и след като ситуацията бе разгледана чрез ВАР, бе отсъдена дузпа за домакините. Това решение доведе до сблъсъци между скамейките на двата тима, а сенегалците дълго време оспорваха решението. Като играта бе спряна за няколко минути.

Селекционерът на Сенегал Пап Тиау призова отбора си да напусне терена, като играчите напуснаха преди изпълнението на дузпата, като единствен Садио Мане остана на терена и призова съотборниците си да се върнат и влезе в съблекалнята да ги изкара под освиркванията на пълния стадион.

Така едва в 24-ата минута на добавеното време Брахим Диас опита да изпълни дузпата в стил Паненка, но вратарят Менди не трепна и хвана с лекота топката, като стадионът онемя. Преди него Ен-Несири бе хванал топката да изпълни наказателния удар, но това се оказа само ход да разсея съперника, който обаче не сполучи.

Стигна се до продължения под засилващия се дъжд в мароканската столица. В 94-ата минута Пап Гей вкара с невероятен удар в горния ляв ъгъл на вратата на Боно. Малко по-късно Брахим Диас отново пропусна пред сенегалската врата и веднага бе сменен от Илиас Акхомаш. В края на първото продължение удар на Мбайе бе блокиран в последния момент от Ашраф Хакими.

В 108-ата минута на второто продължение удар с глава на Найеф Агер от Мароко срещна напречната греда. Три минути по-късно вратарят на Мароко направи невероятно спасяване, а при добавката Шериф от Сенегал пропусна на празна врата, като отново стражът му попречи с отчаян плонж. Вратарят спаси и силен удар под гредата на голмайстора Пап Гей малко по-късно.