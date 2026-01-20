IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
За първи път от 21 години Леброн не е титуляр в Мача на звездите в НБА

Четирима ще са дебютантите

20.01.2026 | 12:29 ч. 4
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

За първи път от 21 години насам Леброн Джеймс не е избран за титуляр в Мача на звездите в НБА.

На по-късен етап ще стане ясно дали Леброн ще бъде все пак в мача - когато бъдат обявени и резервите.

Сред титулярите личат имената на четирима дебютанти.

Ето ги и стартовите петици на двата отбора:

Запад: Никола Йокич, Лука Дончич, Шей Гилджъс-Александър, Стеф Къри, Виктор Уембаняма

Изток: Янис Адетокумбо, Джейлън Брънсън, Кейд Кънингам, Тайрис Макси, Джейлън Браун.

