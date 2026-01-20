За първи път от 21 години Леброн не е титуляр в Мача на звездите в НБА

За първи път от 21 години насам Леброн Джеймс не е избран за титуляр в Мача на звездите в НБА.

На по-късен етап ще стане ясно дали Леброн ще бъде все пак в мача - когато бъдат обявени и резервите.

Сред титулярите личат имената на четирима дебютанти.

Ето ги и стартовите петици на двата отбора:

Запад: Никола Йокич, Лука Дончич, Шей Гилджъс-Александър, Стеф Къри, Виктор Уембаняма

Изток: Янис Адетокумбо, Джейлън Брънсън, Кейд Кънингам, Тайрис Макси, Джейлън Браун.