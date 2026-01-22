Ливърпул разгроми Марсилия в Шампионската лига

Ливърпул разгроми като гост с 3:0 Олимпик Марсилия в мач от основната фаза на Шампионската лига по футбол и се изкачи на четвърто място в класирането кръг преди края на надпреварата. Мърсисайдци са с 15 точки и изостават с три от втория Байерн Мюнхен, който днес спечели с 2:0 срещу Юнион, а Арсенал е сигурен първенец преди плейофите с 21.

Мачът в Марсилия бе равностоен, но Ливърпул вкара головете. В 23-та минута Юго Екитике вкара, но неговият гол бе отменен. Халфът Доминик Собослай обаче демонстрира отново отличните си качества от статични положения в добавеното време, когато остави безпомощен вратаря на французите с попадение от далечно разстояние.

Джеронимо Рули си отбеляза автогол в 72-та минута и Коди Гакпо бе точен в добавеното време, което осигури петата победа на Ливърпул в турнира. Марсилия е с три успеха, четири загуби и девет точки, което оставя французите на 19-а позиция във временното класиране. Отборите от челната осмица пропускат първия плейофен кръг, а тези от девето до 24-о място играят в него.

Именно на осма позиция е английският Челси, който спечели с 1:0 срещу кипърския Пафос с гол на Мойзес Кайседо.

Барселона изостава само с гол срещу Челси, след като победи с 4:2 Славия Прага като гост. Фермин се разписа два пъти за испанците, а Дани Олмо и Роберт Левандовски добавиха по едно попадение през второто полувреме. Васил Кушей и автогол на ветерана от Полша обаче оставиха Барса на деветата позиция преди срещата с Копенхаген след седмица.

Байерн Мюнхен почти си гарантира второто място, след като се наложи с 2:0 срещу Юнион Сен Жилоа. Хари Кейн вкара и двата гола за германците.

Италианският колос Ювентус се изкачи на 15-о място, след като надви с 2:0 Бенфика. Хефрен Тюрам и Уестън Маккени бяха точни за "бяло-черните", които спечелиха за трети пореден път в Шампионската лига и заличиха лош старт на сезона. Бенфика е с единия крак извън плейофите, изоставайки с две точки от 24-ото място кръг преди края.

Всички резултати и голмайстори:

Галатасарай – Атлетико Мадрид 1:1

0:1 Джулиано Симеоне 4', 1:1 Маркос Йоренте 20' (авт)

Карабах – Айнтрахт Франкфурт 3:2

1:0 Камило Дуран 4', 1:1 Джан Узун 11', 1:2 Фарес Чаиби 78' (д), 2:2 Камило Дуран 80', 3:2 Бахлул Мустафазада 90'

Байерн Мюнхен – Юнион Сен Жилоа 2:0

1:0 Хари Кейн 52, 2:0 Хари Кейн 56' (д)

Аталанта – Атлетик Билбао 2:3

1:0 Джанлука Скамака 16', 1:1 Горка Гурузета 58', 1:2 Николас Серано 70', 1:3 Роберт Наваро 74', 2:3 Никола Кръстович 88'

Марсилия – Ливърпул 0:3

0:1 Доминик Собослай 45', 0:2 Херонимо Рули 73' (авт.), 0:3 Коди Гакпо 70'

Нюкасъл – ПСВ Айндховен 3:0

1:0 Йоан Уиса 9', 2:0 Антъни Гордън 30', 3:0 Харви Барнс 65'

Славия Прага – Барселона 2:4

1:0 Васил Кушей 10', 1:1 Фермин Лопес 34', 1:2 Фермин Лопес 42', 2:2 Роберт Левандовски 44' (авт), 2:3 Дани Олмо 63' 2:4 Роберт Левандовски 71'

Ювентус – Бенфика 2:0

1:0 Кефрен Тюрам 55', 2:0 Уестън Маккени 64'

Челси – Пафос 1:0

1:0 Мойсес Кайседо 78'