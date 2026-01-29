Пет английски отбора директно на осминафиналите в Шампионска лига

Последният кръг от основната фаза на Шампионската лига определи осемте отбора, които продължават директно към осминафиналите, както и тимовете, които ще трябва да преминат през плейофния кръг.

Английските клубове доминираха надпреварата, като пет представители на Висшата лига – Ливърпул, Манчестър Сити, Челси, Тотнъм и Арсенал – завършиха в топ 8 на класирането. Към тях се присъединяват Барселона, Спортинг Лисабон и Байерн Мюнхен, които също си осигуриха директно участие в осминафиналите.

Гол на вратаря Анатолий Трубин с глава в последните секунди срещу Реал Мадрид Бенфика на Моуриньо също се промуши напред в Шампионската лига.

Донякъде изненадващо в плейофите ще играя Реал Мадрид и Пари Сен Жермен, а компания ще им правят Интер Милано, Нюкасъл, Ювентус, Атлетико Мадрид, Аталанта, Байер Леверкузен, Борусия Дортмунд, Олимпиакос, Брюж, Галатасарай, Монако, Карабах, Будьо/Глимт и Бенфика.

От Шампионската лига най-болезнено отпадна Олимпик Марсилия по голова разлика, както и кипърският Пафос, а заедно с тях с турнира се разделиха Юнион Сен Жилоаз, ПСВ Айндховен, Атлетик Билбао, Наполи, ФК Копенхаген, Аякс, Айнтрахт Франкфурт, Славия Прага, Виляреал, а на последно място приключи Кайрат.

Отборът на Арсенал завърши на първо място в класирането в груповата фаза, като постигна осма поредна победа и завърши с пълен актив от точки. Лондонският тим надигра Кайрат Алмати с 3:2 у дома, като точни за „артилеристите“ бяха нападателите Виктор Гьокереш, Кай Хаверц и Габриел Мартинели, Жоржиньо само временно бе изравнил за отбора от Казахстан, като в края Рикардиньо вкара втори гол.

Байерн Мюнхен завърши само с една загуба, именно от Арсенал, като тази вечер надигра ПСВ Айндховен с 2:1 при гостуването си, благодарение на попадение на завърналия се в игра Джамал Мусиала след асистенция на Ленарт Карл. Саибари изравни за домакините, но Хари Кейн донесе трите точки на баварците, като Мауро Жуниор от ПСВ бе изгонен в края.

Бенфика се наложи над Реал Мадрид с 4:2 в най-драматичния мач за вечерта. Килиан Мбапе даде аванс на испанския гранд, но отборът от Лисабон, който игра само за чест, след като бе отпаднал от следващата фаза, вкара три поредни гола – два пъти точен бе норвежкият нападател Андреас Шьелдеруп, а от дузпа вкара и гъркът Вангелис Павлидис. До края Мбапе вкара още едно попадение за Реал, който ще мине през плейофите за място на осминафиналите.

Вратарят на Бенфика Трубин вкара в добавеното време на мача за 4:2, като „орлите“ пощуряха от радост, след като изхвърлиха от турнира Олимпик Марсилия по голова разлика и заеха последното място в плейофите. Реал завърши с девет души заради червени картони на Раул Асенсио и Родриго.

Челси отстрани Наполи от Шампионската лига, след като го надигра с 3:2 в Неапол. Лондончани поведоха с гол от дузпа на Енцо Фернандес. Тимът на Антонио Конте стигна до пълен обрат преди почивката с попадения на Антонио Вергара и Расмус Хойлунд, като при този резултат италианският шампион бе виртуално класиран за плейофите, но Жоао Педро изравни за „сините“ след почивката и отново той донесе успеха в последните минути.

Защитаващият титлата си Пари Сен Жермен стигна само до 1:1 с Нюкасъл. Носителят на „Златната топка“ Усман Дембеле пропусна дузпа за парижани още в четвъртата минута, но малко след това Витиня откри за ПСЖ. „Свраките“ изравниха чрез Джо Уилок и двата тима ще минат през баражи.

Манчестър Сити победи Галатасарай с 2:0 без напрежение, като авторите на головете станаха Ерлинг Холанд и Раян Шерки преди почивката. Тимът на Гуардиола се класира директно за осминафиналите.

Ливърпул бе безмилостен към Карабах – 6:0. Алексис Макалистър отбеляза два за мърсисайдци, по един добавиха Флориан Вирц, Мохамед Салах, Юго Екитике и Федерико Киеза. Ливърпул завърши на трето място в класирането.

Четвърти е Тотнъм, който отново играе силно в Европа и слабо във Висшата лига. Тимът от северен Лондон победи Айнтрахт във Франкфурт с 2:0, като за успеха вкараха Рандал Коло Муани и Донимик Соланке, а попадение на Шави Симонс не бе признато заради засада.

Барселона пропусна първото полувреме, но направи обрат срещу ФК Копенхаген за 4:1. Исландецът Виктор Дадасон откри резултата за датчаните, но Барса направи пълен обрат след почивката с голове на звездите Роберт Левандовски, Ламин Ямал, Рафиня от дузпа и Маркъс Рашфорд.

Спортинг Лисабон измести Реал Мадрид от Топ 8 с късен гол за победата с 3:2 при гостуването си на Атлетик Билбао. Баските два пъти повеждаха чрез Ойхан Сансет и Горка Гурусета, но „лъвовете“ спечелиха ценната победа с попадения на Усман Диоманде, Тринкао и Алисон Сантос.

Норвежкият Будьо/Глимт изненадващо победи Атлетико в Мадрид с 2:1. Александър Сьорлот даде аванс на испанците, но Фредрик Сьоволд и Каспер Хогх направиха пълен обрат. Така Будьо/Глимт и Атлетико ще минат през плейофите.

Байер Леверкузен победи Виляреал с класическото 3:0. Малик Тилман с два гола и Грималдо донесоха точките на германския тим, който ще играе в плейофите, а „жълтата подводница“ отпадна от турнира.

Брюж надигра Олимпик Марсилия с 3:0 и изхвърли французите от турнира. Диаконт, Вермант и Станкович вкараха головете за белгийския тим, а марсилци бяха изпреварени в последния момент от Бенфика по голова разлика.

Интер надигра Борусия Дортмунд с 2:0 като гост с голове на Федерико Димарко и Анди Диуф. Италианският гранд обаче ще мине през плейофите заради развоя в другите мачове, а Борусия остана 17-и, но също продължава напред с допълнителни мачове.

Монако и Ювентус не си вкараха голове и направиха 0:0 в княжеството. Този резултат донякъде устройва и двата тима, които ще играят баражи.

Пафос записа хубава победа над Славия Прага с 4:1, но въпреки това и двата тима отпаднаха. Влад Драгомир вкара за кипърците, Степан Чалоупек изравни за Славия, но последваха голове на Бруно и Андерсон Силва, който вкара два пъти на останалия с десет човека чешки тим заради червен картон на Ян Борил.

Юнион Сен Жилоаз се наложи над Аталанта с 1:0. Победното попадение вкара Анан Халаили 20 минути преди края. Белгийците отпадат от Шампионската лига, а Аталанта си бе осигурил участие в плейофите.

Олимпиакос завърши страхотно турнира, като победи Аякс в Амстердам с 2:1. Желсон Мартинш даде аванс на гърците, Долберг изравни от дузпа, но Сантяго Хезе осигури победата на тима от Пирея. Така Олимпиакос продължава в плейофите, а Аякс приключи участието си в Европа.

Резултатите в сряда, 29 януари:

Аякс - Олимпиакос 1:2

Арсенал - Кайрат Алмати 3:2

Атлетик Билбао - Спортинг Лисабон 2:3

Атлетико Мадрид - Бодьо/Глимт 1:2

Барселона - Копенхаген 4:1

Байер Леверкузен - Виляреал 3:0

Бенфика - Реал Мадрид 4:2

Клуб Брюж - Марсилия 3:0

Борусия Дортмунд - Интер 0:2

Айнтрахт Франкфурт - Тотнъм 0:2

Ливърпул - Карабах 6:0

Манчестър Сити - Галатасарай 2:0

Монако - Ювентус 0:0

Наполи - Челси 2:3

Пафос - Славия Прага 4:1

Пари Сен Жермен - Нюкасъл 1:1

ПСВ Айндховен - Байерн Мюнхен 1:2

Юнион Сен Жилоаз - Аталанта 1:0