БФС даде зелена светлина на Левски да картотекира Око-Флекс

Спортно-техническата комисия към БФС позволи на Левски да картотекира Армстронг Око-Флекс, с което драмата между "сините" и Ботев Пловдив може да се приеме за приключила.

"Канарчетата" заявиха, че ще оспорват трансфера по съдебен път, но по всички личи, че ще трябва да се задоволят с парите, които Левски са им превели, за да активират откупната клауза.

"По заявление от ПФК "Левски" за картотекиране на състезателя Армстронг Око Флекс, СТК констатира че същият е с прекратен договор и състезателни права от ПФК "Ботев" Пд, считано от 14.01.2026 година. Състезателят може да бъде картотекиран и да придобие състезателни права в ПФК "Левски" София.

При нежелание от ПФК "Ботев" Пловдив да прекрати договора на футболиста и да го освободи от акаунта си в електронно първенство на БФС, същото да бъде извършено по служебен начин", гласи официаялното съобщение на футболната централа.